Hauptbild • Vom Designstudium zur Netzwerkerin und Kuratorin: Miriam Kathrein. • Christine Pichler

Geschichten erzählen, Netzwerke schaffen, Innovation abbilden: Miriam Kathrein arbeitet als Kokuratorin derzeit an einer Modeausstellung für das Austrian Cultural Forum in New York, die ausgewählte Ansätze der heimischen Szene versammelt.

Um „narrative environments“ ging es in dem Masterstudium, das Miriam Kathrein in Central Saint Martins nach einem Grafikstudium an der Angewandten absolvierte. Fächerübergreifende, praxisorientierte Zugänge während dieser Ausbildung an der berühmten Londoner Kreativschmiede prägten die gebürtige Vorarlbergerin mit holländischer Mutter nachhaltig – und stießen sie auf ihre Fähigkeit, als Netzwerkerin innovative Ansätze zu unterstützen.

Das kam ihr zugute, als sie später etwa für die Kreativsparte der Wirtschaftsagentur Wien arbeitete, als diese noch als „Departure“ firmierte und sich in der Creative-Industries-Euphorie der Nuller- und frühen Zehnerjahre um das innovative Bild von Wien mit seiner Kreativszene bemühte. Später nahm Kathrein die Herausforderung an, in ihrem Heimatbundesland den über dessen Grenzen hinaus bekannten Werkraum Bregenzerwald zu leiten. Dieses Engagement endete letztes Jahr, nun arbeitet Kathrein wieder in Wien.

Mögliche Zukunft

Nach Reaktivierung ihres hiesigen Netzwerks trat Camille Boyer von der Austrian Fashion Association auf Kathrein zu - und zwar mit einer besonderen Aufgabe. Derzeit arbeiten die beiden an der Vorbereitung der Ausstellung „Re-Crafting Fashion for Possible Futures“, die im Juni im Austrian Cultural Forum in New York eröffnet werden soll und durchgehend Positionen mit großem Nachhaltigkeitsbezug Sichtbarkeit verleiht. Wichtige Stichworte sind hier „systemic change“ und ein aus der Naturwissenschaft abgeleitetes Konzept von möglichen zukünftigen Narrativen.

„Unser Gedanke ist, dass systemische Veränderung durch schrittweise Impulse vorangetrieben wird, also das, was in der Evolutionstheorie ,adjacent possible‘ heißt, das nächstgelegene Mögliche sozusagen“, sagt Kathrein. Darum versammeln sie und Boyer als Kuratorinnen eine Reihe von Positionen der heimischen Modelandschaft, die mit ihren vielfältigen Arbeitsweisen eine ganze Bandbreite von Gedankengängen ausloten. „Produktionsverfahren, neue Technologien oder gesellschaftspolitisches Engagement spielen wichtige Rollen“, so die Kuratorin. „Es geht auch um die Frage, was Mode überhaupt bewirken kann in der Gesellschaft, wobei wir aufzeigen möchten, dass da ziemlich großes Potenzial besteht.“ Eine junge Generation von Kreativen werde, glaubt Miriam Kathrein zu wissen, um das Thema nachhaltiger Ansätze nicht mehr herumkommen und diese von Anfang an in ihre Arbeitsweise integrieren.

„Entscheidend ist das Bewusstsein dafür, wie die Zusammenhänge aussehen. Nur an einem einzelnen Rad zu drehen, reicht oft nicht. Oder man muss sich ein Gesamtbild anschauen“, fasst Kathrein zusammen. Hier verweist sie etwa auf das an der Schnittstelle zwischen Mode und Kunst angesiedelte Label „Dead White Men's Clothes“ von Jojo Gronostay, der in Ghana weiterverkaufte Altkleider aus Europa in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. „Auch in Ghana hängen tausende Arbeitskräfte an diesem Zyklus“, sagt Kathrein, „also würde es zu kurz greifen, einfach nur an einem Punkt anzusetzen und den Fluss der Altkleider aus Europa zu stoppen.“

Arbeiten von insgesamt 15 Designerinnen und Designern aus Österreich wird „Re-Crafting Fashion for Possible Futures“ im Austrian Cultural Forum versammeln, diese sollen von Fokus auf traditionelles Handwerk über queere Ansätze und Upcycling bis hin zum Thematisieren eines migrantischen Hintergrunds reichen. „In den verschiedenen Kapiteln der Schau möchten wir darauf hinweisen, was Nachhaltigkeitsstreben in verschiedenen Zusammenhängen gesellschaftspolitisch bedeutet.“