Sowjetisches Ehrenmal in Berlin mit Ukraine-Fahnen verhüllt

Unbekannte setzten ein Zeichen gegen die russische Invasion. Die russische Botschaft spricht von „Schändung des Denkmals", das an die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus erinnere.

Das sowjetische Ehrenmal nahe des Brandenburger Tors im zentralen Berliner Bezirk Tiergarten wurde in der Nacht auf Mittwoch Ziel einer Aktion proukrainischer Aktivisten: Die zwei Kampfpanzer des Weltkriegsmodells T-34, die das Areal an der Vorderseite zur Straße des 17. Juni hin flankieren, wurden mit blau-gelben ukrainischen Fahnen verhüllt. Die Urheber der Aktion waren vorerst unbekannt.

Polizisten entfernten am Vormittag die Fahnen, sozusagen aus diplomatischer Rücksichtnahme Russland gegenüber. Immerhin erinnert das Ehrenmal an die im Zweiten Weltkrieg umgekommenen sowjetischen Soldaten - wohl mehr als zehn Millionen, die Zahlen sind bis heute unklar. Allein bei der finalen Schlacht um Berlin im Frühjahr 1945 starben noch einmal etwa 78.000 Sowjetsoldaten, fast 3000 polnische und mehr als 92.000 deutsche Soldaten.

Keine Beschädigungen

Bis Dezember 1990 waren Ehrenwachen der Sowjets am Ehrenmal stationiert. Laut Verträgen ist Deutschland bzw. Berlin verpflichtet, dieses Denkmal zu erhalten und zu sichern. In seiner Mitte steht eine große Soldatenstatue, dahinter ein gekrümmter Säulenbogen. Im hinteren Teil sind zudem Gräber von etwa 2000 bis 2500 Sowjetsoldaten. Die im November 1945 eingeweihte Anlage ähnelt einer verkleinerten Version des sowjetischen Heldendenkmals in Wien. Ein deutlich größeres sowjetisches Weltkriegsdenkmal steht im Treptower Park in Berlin.

Es habe keine Beschädigungen gegeben, so die Polizei. Die russische Botschaft protestierte derweil beim Auswärtigen Amt und forderte, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. „Wir betrachten diesen Vorfall als Schändung des Denkmals für sowjetische Soldaten, die im Kampf für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus gefallen sind", teilte die Botschaft auf Facebook mit. Die diplomatische Vertretung rief dazu auf, ihr mögliche Übergriffe auf sowjetische Kriegsgräber und Gedenkstätten an anderen Orten zu melden.

