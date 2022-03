Alec Baldwin und Hilaria Baldwin erwarten ihr siebtes Kind

Das Paar kündigte auf Instagram weiteren Familienzuwachs an. Die Ermittlungen gegen Alec Baldwin laufen weiterhin.

US-Schauspieler Alec Baldwin und seine Frau Hilaria erwarten den siebenten gemeinsamen Nachwuchs. Nach vielen Hochs und Tiefs in den letzten Jahren hätten sie nun ein "aufregendes Hoch und eine riesige Überraschung", schrieb die frühere Yoga-Lehrerin am Dienstag auf Instagram: "Ein weiterer Baldwinito kommt in diesem Herbst an".

Dazu postete die gebürtige Spanierin ein knapp einminütiges Video, das die Eltern inmitten ihrer Kinderschar zeigt. Dies sei der Moment, in dem sie ihren Kindern von dem Baby erzählt haben, schreibt die 38-Jährige dazu. Es sei "ein Segen und ein Geschenk in so unsicheren Zeiten". Hilaria hatte in der Vergangenheit offen über frühere Fehlgeburten gesprochen.

Das seit 2012 verheiratete Paar hat sechs gemeinsame Kinder im Alter von 1 bis acht Jahren. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Baldwin zudem Tochter Ireland.

Weiter Untersuchungen rund um Todesfall am Set

Alec Baldwin steht zudem nach dem Tod einer Kamerafrau am Set seines Films "Rust" seit vorigem Oktober unter Druck. Bei dem Dreh hatte sich aus seiner Waffe ein Schuss gelöst. Baldwin wird grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen, er hat die Schuld an dem fatalen Unfall von sich gewiesen. Die Untersuchungen der Polizei dauern an.

(APA)