Was mit übrig gebliebenen Impfstoffen passiert

Die Millionen Dosen von Impfstoffen, die in Österreich nicht verabreicht werden, landen in Ländern, in denen sie dringend gebraucht werden.

Österreich lagert mehr Dosen, als in den nächsten Monaten höchstwahrscheinlich verabreicht werden. Bevor sie ablaufen, bekommen sie ärmere Länder. Meistens jedenfalls.

Knapp 14 Millionen Impfstoffdosen lagern derzeit in Österreich, zumeist von Biontech-Pfizer. Weitere 22 Millionen werden im Laufe dieses Jahres geliefert. Vor dem Hintergrund, dass bisher in Summe etwas mehr als 18 Millionen Impfungen durchgeführt wurden, ist davon auszugehen, dass Dosen übrig bleiben und zu verderben drohen – was schon bisher der Fall war und weswegen Impfstoffe teilweise entsorgt, teilweise gespendet wurden; hauptsächlich Letzteres.

Auch in den kommenden Monaten und Jahren wird Österreich einen beträchtlichen Teil seiner Vakzine an Länder abgeben, die sie sich nicht leisten können und in denen die Durchimpfungsrate besonders gering ist.