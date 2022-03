Verwaltungsgerichtshof: Nicht zu viel Unterhaltung im ORF-Radio

(c) imago images/Addictive Stock (Cien X Cien Studio via www.imago)

Das ORF-Radioprogramm ist nicht unverhältnismäßig zusammengesetzt, urteilte der Verwaltungsgerichtshof.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat eine Revision mehrerer Privatradiobetreiber abgewiesen, die sich über die Zusammensetzung des ORF-Radioprogramms beschwerten. Konkret wurde von ihnen beanstandet, dass der Unterhaltungsanteil im ORF-Radioprogramm zu hoch sei, wobei vor allem Ö3 nicht dem gesetzlichen Auftrag entspreche. Der VwGH sah das in seiner Entscheidung nicht so.

Prinzipiell müsse zur Beurteilung des Verhältnisses von Information, Kultur, Unterhaltung und Sport das gesamte Radioprogramm - nicht bloß einzelne Radiosender - herangezogen werden, so der VwGH. Der Umstand, dass mehr als die Hälfte des Programms der Unterhaltung zuzuordnen ist, reiche nicht aus, um von einem unangemessen Verhältnis der Kategorien auszugehen, so der Gerichtshof. Es komme nicht auf eine bestimmte rechnerische Größe an und der ORF habe Gestaltungsspielraum. So sei kein Mindestwortanteil im ORF-Gesetz vorgesehen. Unverhältnismäßig wäre, wenn eine der Kategorien gar nicht vertreten wäre, was aber nicht der Fall ist, urteilte der VwGH.

(APA)