Selenskij dankt Norwegen für Waffenhilfe

Weiterer Videoauftritt des ukrainischen Präsidenten, der dabei Norwegens Bedeutung als Energielieferant für Europa und die Ukraine betonte. Oslo schickt rund 2000 weitere Panzerabwehrwaffen.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskij hat Norwegens Rolle als verlässlicher Energieversorger für Europa unterstrichen. Das Vertrauen in Norwegen und seine Energielieferungen sei - ganz anders als gegenüber Russland - immer so groß wie nur möglich gewesen, sagte Selenskij am Mittwoch in einer Videoansprache vor dem norwegischen Parlament. Die dortige Regierung hatte vor der Ansprache bekanntgegeben, rund 2000 weitere Panzerabwehrwaffen in die Ukraine geschickt zu haben.

„Sie können einen entscheidenden Beitrag zur Energiesicherheit in Europa leisten, indem Sie die notwendigen Ressourcen sowohl den Ländern der Europäischen Union als auch der Ukraine bereitstellen", sagte Selenskij. Man habe den Dialog über Gaslieferungen für die nächste Heizsaison bereits aufgenommen. Er hoffe, dass daraus eine langfristige Zusammenarbeit entstehe.

Anspielung auf Rolle der Wikinger

Unter anderem mit einer Geschichte aus der Wikingerzeit wies Selenskij darauf hin, was Norwegen und die Ukraine geschichtlich verbinde (aus Skandinavien zogen ab dem Frühmittelalter die „Waräger" ins heutige Westrussland und bis ans Schwarze Meer; das waren Gruppen von Händlern, Handwerkern und Abenteurern, die sich bald an die Spitze bestehender slawischer Gemeinden und Fürstentümer stellten, solche sogar erst gründeten und die Keimzellen des späteren Russlands und der Ukraine vor allem in Nowgorod und Kiew formten).

Auch angesichts des russischen Angriffskriegs zog er eine Verbindung: „Wir haben keine gemeinsamen Grenzen mit Ihnen, aber wir haben einen gemeinsamen Nachbarn, der sich gegen unsere gemeinsamen Werte stellt.“ Norwegen und Russland haben eine gemeinsame Land- und Seegrenze in der Arktis.

Selenskij dankte dem skandinavischen Land für die militärische Unterstützung, bat aber zugleich um mehr Waffen, „um unsere Freiheit zu verteidigen - und Ihre Freiheit". Dazu zählte er unter anderem Waffensysteme zur Bekämpfung von Schiffen und Flugzeugen. Er sei sich sicher, dass ein Land, wo alljährlich der Friedensnobelpreis verliehen werde, die Bedeutung von Frieden besser verstehe als jedes andere.

Der 44-Jährige, der seit 2019 regiert, hatte seit Kriegsbeginn ähnliche Videoauftritte etwa vor den Parlamenten Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Israels und der USA. In Österreich wurde das mit Verweis auf die Neutralität abgelehnt.

(APA/DPA/red.)