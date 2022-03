Die Klöster-Kaiser-Künstler-Tour und das vierte K

Im Helenental flussaufwärts an der Schwechat

Für eine Mountainbike-Runde ist der Asphaltanteil zu groß. Die Empfehlung eines E vor dem Bike hat aber einen guten Grund.

Was könnte man denn empfehlen vor einem Wochenende, an dem der Frühling Pause macht, der Winter noch einmal anklopft und die Sommerzeit schon eine Woche alt ist? Ich habe mich entschlossen, eine (mir) neue Mountainbike-Strecke in der Wienerwaldregion auszuprobieren. Und ich musste feststellen, dass diese ähnlich unentschlossen wirkt wie die Jahreszeit.

60 Kilometer Strecke mit gemessenen 716 Höhenmetern Grafik: Petra Winkler/"Die Presse"

Die „Klöster-Kaiser-Künstler-Tour“ kombiniert zu dem alliterierenden Thema ein paar bekannt schöne Streckenabschnitte, allen voran vier schnurgerade Kilometer am Wiener Neustädter Kanal und ein Stück des Helenental-Radwegs entlang der Schwechat. Im Uhrzeigersinn fahrend, bewegt man sich in beiden Fällen entgegen der Fließrichtung kaum spürbar bergauf.