Heute ist der letzte Tag für die Anmeldung zum besten Familienbetrieb

„Die Presse“, Bankhaus Spängler, BDO und die Notariatskammer suchen die Top-Betriebe.

Nur noch bis Mitternacht bleibt Zeit, dass Sie mit Ihrem Unternehmen beim renommierten Wettbewerb der besten Familienunternehmen von Österreich mitmachen. Bereits zum 22. Mal werden die Superstars der heimischen Wirtschaft von der „Presse“, dem Bankhaus Spängler, der BDO und der Österreichischen Notariatskammer vor den Vorhang geholt und ausgezeichnet.



Reichen Sie mit Ihrem Unternehmen bis zum 31. März 2022 ein!





Denn die Mehrzahl der österreichischen Unternehmen sind Familienbetriebe, von denen sich viele bereits über Generationen beweisen und erfolgreich sind. Zusammen sichern sie viele Arbeitsplätze und sorgen für Stabilität und Wohlstand im Land.



Wenn Sie dabeisein wollen – die Anmeldung geht schnell und einfach unter diePresse.com/fam22. Die Teilnahme am Bewerb ist kostenfrei. Zur Einreichung benötigt werden die Umsatzzahlen der jüngsten drei Geschäftsjahre, weiter die Angabe, ob das Jahresergebnis positiv oder negativ ist – und wir bitten um eine Kurzbeschreibung des Familienunternehmens.



Alle Einreichungen werden von einer Fachjury gesichtet, geprüft und in einem zweistufigen Auswahlverfahren bewertet.

Neben der Zahlen-Performance werden auch zahlreiche weiche Faktoren bewertet – diskutiert werden zum Beispiel die Führungskultur, wie abgesichert die Familienunternehmen sind, und es geht auch um ihre Zukunftsfähigkeit. Schließlich wird für jedes Bundesland ein Familienunternehmen als Sieger gekürt. Die Auszeichnung der Besten findet im Mai in Wien statt.