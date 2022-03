Dominic Thiem: Am Anfang eines Marathons

Das erste Match nach neun Monaten Verletzungspause deckte schonungslos auf, was Dominic Thiem noch alles fehlt. Am Mittwoch wurde er positiv auf Corona getestet.

Auf dem Weg zurück zu alter Stärke wartet auf Dominic Thiem noch viel Arbeit. Diese zu erwartende Erkenntnis brachte sein Comeback beim ATP-Challenger in Marbella gegen den Argentinier Pedro Cachín. Es war weniger die Niederlage (3:6, 4:6) gegen die Nummer 228 der Weltrangliste als das fehlerhafte Spiel des Niederösterreichers, das beunruhigt. Obwohl: Wirklich überraschend war die Leistung Thiems nicht. Nach neun Monaten ohne Match hatte der US-Open-Champion 2020 selbst keine Wunderdinge erwartet und von einem „langen Prozess“ gesprochen.

Mechanismen, die vor der Verletzungspause noch funktioniert haben, müssen erst wieder einstudiert werden. Gegen Cachín hakte es an der technischen Ausführung von Schlägen genauso wie an Bewegungsabläufen. „Ich denke noch bei jedem Schlag nach: Wo muss ich den hinspielen, wo muss ich mich danach positionieren? Da ist null Fluss drinnen“, sagte Thiem, der den nächsten Entwicklungsschritt eigentlich kommende Woche beim Event in Marrakesch machen möchte, so er denn bis dahin gesund ist. Denn am Mittwoch gab Thiem einen positiven Coronatest ab, nachdem er sich bereits Dienstagabend unwohl gefühlt hatte.

Sollte Thiem in Marokko aufschlagen, dürfen auch dort keine Siege erwartet werden, aber zumindest sichtbare Verbesserungen. Die Konkurrenz wäre bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour stärker als noch in Andalusien. Aktuell ist Thiem in Marrakesch als Weltranglisten-50. die Nummer zehn der Setzliste. Sollten nicht mindestens zwei Spieler absagen, wird der Schützling von Nicolás Massú nicht als einer der Top acht gesetzt sein und könnte damit schon in Runde eins auf einen gesetzten Kontrahenten, etwa Daniel Evans (ATP 28) oder Fabio Fognini (ATP 34), treffen.

Was Thiem nun, sobald er wieder gesund ist, abgesehen von intensiven Trainingseinheiten dringend benötigt, sind viele Spiele in relativ kurzer Zeit, um schnellstmöglich wieder einen Matchrhythmus zu bekommen. Nach Marrakesch plant der 28-Jährige mit den Turnieren in Monte Carlo (ATP 1000) und Belgrad (ATP 250).

Neben Thiem misslang übrigens auch einem zweiten ehemaligen Grand-Slam-Champion sein Comeback. Stan Wawrinka, 37, unterlag nach über einem Jahr Pause Elias Ymer (ATP 131) 2:6, 4:6.

("Die Presse", Printausgabe 31.3.2022)