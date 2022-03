In diesem Iran ist jeder Narr ein Held

Lügner wider Willen gibt es einige in den Sittenbildern des iranischen Oscar-Regisseurs Asghar Farhadi. In „A Hero“ erzählt er von einem Häftling, der von einem Missverständnis ins nächste stolpert.

Die brillanten Moralparabeln des zweifachen Oscar-Preisträgers Asghar Farhadi handeln von einfachen Leuten, die aus Unachtsamkeit einen Fehler begehen. In „About Elly“ verschwindet die Titelheldin, als ihre Gastgeber sie kurz aus den Augen verlieren. In „Nader und Simin“ schubst ein frustrierter Familienvater im Affekt seine schwangere Haushälterin. In „The Salesman“ öffnet die Heldin unabsichtlich einem Triebtäter die Tür.

Die Missgeschicke haben nicht nur einen Unfall, eine Fehlgeburt und eine Vergewaltigung zur Folge. Die Figuren neigen auch dazu, die Wahrheit zu verdrehen, um keinen unliebsamen Verdacht auf sich zu ziehen. Sie lügen nicht unbedingt aus böser Absicht. Eher aus Scham und Furcht vor ihren Mitmenschen und deren Vorurteilen. Ein bewährtes Konzept, das Farhadi auch in „A Hero“ anwendet, seinem jüngsten Sittenbild.

Auch dessen Protagonist Rahim (Amir Jadidi) streicht die belastenden Stellen aus seiner Nacherzählung eines folgenschweren Vorfalls heraus und erfindet ihn in weiten Teilen neu. Seinen zweitägigen Freigang will der Gefängnisinsasse dafür nutzen, die Schulden zu begleichen, für die er einsitzt. Seine heimliche Geliebte überrascht ihn mit einer zufällig gefundenen Tasche, die kostbare Goldmünzen enthält. Der Schatz ist jedoch weniger wert, als seine frühzeitige Entlassung kosten würde. Deshalb gibt er ihn beim Fundbüro ab und wird dafür im Fernsehen prompt als Held gefeiert.

Rahim handelt jedoch ungeschickt. Und nach der anfänglichen Jubelkampagne für seine selbstlose Tat fragen manche genauer nach. Aus Mangel an Zeugen und Beweisen muss der Lügner wider Willen improvisieren. Für ein Vorstellungsgespräch bei einem skeptischen Personalchef gibt sich seine Freundin als Eigentümerin der Goldmünzen aus. Später ergeben Nachforschungen, dass er einer Taschendiebin ihre Beute zurück verschafft hat.

Selbstgefällige Bürokraten

Sein Gläubiger, der ihm seine Läuterung zum Saubermann nicht abkauft, verbreitet derweil üble Gerüchte über ihn. Bei einer Aussprache beleidigt er ihn als Schnorrer. Die Reaktion des Häftlings ist rabiat, und sie gefährdet sein Ansehen vollends.

Selten war eine Hauptfigur in Farhadis früheren Filmen so unschuldig wie der tollpatschige Rahim, der von einem Missverständnis ins nächste stolpert – unter zweifelhafter Anleitung ehrgeiziger Bürokraten und sensationslüsterner Reporter. Seine Naivität wirkt gleichwohl nicht gespielt. Pedantische Aufklärer reagieren auf sie mit rauen Verhörmethoden. Die Medien schlachten sie aus. Farhadi präsentiert sie hingegen wie einen Beweis für die Gutmütigkeit des grüblerischen Gauklers, dessen Popularität das akute Bedürfnis der Bürger nach Ehrlichkeit und Anstand verrät.

Dass sich der Iraner in Interviews gern als unpolitischen Filmemacher bezeichnet, ist eine Halbwahrheit, die aus dem Mund seines Protagonisten stammen könnte. Seine Geschichten handeln von universellen Widersprüchen und existenzialistischen Zweifeln. Aber durch den genauen Blick auf die Lebensumstände seiner Figuren legt er sie auch auf ihre Rollen in der iranischen Gesellschaft fest. Ob sie Mann oder Frau, vermögend oder arm, angesehen oder verrufen sind, beeinflusst ihren moralischen Handlungsspielraum maßgeblich. In der Islamischen Republik, die der Häftling wiederentdeckt, wirken die Bürokraten selbstgefällig und die Meinungsmacher angepasst. Ein Narr wie er ist durch den Kontrast automatisch ein Held. Trotz seiner Flunkerei.

Manchmal schieben sich trügerische Fernsehbilder in die realitätsnahe Sicht der Kamera. Bis ihre Beobachtungen in der Montage ein möglichst ehrliches Gesamtbild ergeben. Wie ein Puzzle, dem gleichwohl ein paar Stücke fehlen. So wird auch in „A Hero“ das auslösende Ereignis für alles Unheil nur unvollständig gezeigt, aber dafür in pointierten Dialogen exzessiv und variantenreich nacherzählt. Die Wahrheit tritt dabei nie restlos oder absolut zutage – frei nach dem Lehrer in „The Salesman“, der über ein fiktives Theaterstück sagt, nichts an ihm sei wahr, aber alles real.[SDOS2]