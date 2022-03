Was für Putin die Ukraine, ist für Xi Jinping Taiwan

China/Russland. Es gibt viele Parallelen zwischen den zwei Despoten. Sie hassen den Westen und sehen sich als gottgleiche Herrscher.

China hat sich mit seinem gesamten außenpolitischen Gewicht an die Seite Russlands gestellt. Als einziges Land stimmte die von Diktator Xi Jinping geführte Republik im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit Russlands Ukraine-Resolution. Schon zuvor hatte Peking die Sprache Moskaus übernommen, die den völkerrechtswidrigen Angriff auf die souveräne Ukraine mit all den Kriegsverbrechen, die die russische Armee im Auftrag Putins dort begeht, eine „militärische Spezialaktion“ nennt.

Was für Putin die Ukraine, ist für Xi Taiwan. Beide Herrscher, die ihre Länder in der jüngeren Vergangenheit in gleichgeschaltete, faschistische Diktaturen umgebaut haben, eint der fanatische Glaube, für die eigene Ethnie ein „heiliges Russland“ oder eine „verjüngte, wiedervereinigte Nation“ schaffen zu müssen. Beide Despoten missbrauchen bei der Umsetzung ihrer Dystopie Religion: Putin nutzt die von ihm wieder zum Leben erweckte russisch-orthodoxe Kirche (deren Patriarch zu UdSSR-Zeiten wie Putin beim KGB gewesen sein soll), die von einem heiligen Krieg gegen die Ukraine spricht und Putins Waffengang segnet. Xi wiederum beruft sich auf Lehren des Konfuzius und buddhistische Vorstellungen, die in China trotz der Verfolgung der Religion bei den Menschen lebendig geblieben sind, um sich selbst als „Sohn des Himmels“, wie die chinesischen Kaiser genannt wurden, hervorzuheben, der die Harmonie der Welt herstellt, indem jede und jeder den von ihm festgelegten Platz ausfüllt.