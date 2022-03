Tennis-Star wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

Tennis-Star Dominic Thiem ist einen Tag nach seinem missglückten Comeback beim Challenger-Turnier in Marbella positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab der Niederösterreicher via Instagram bekannt. Damit dürfte sein nächste Woche geplantes Antreten beim ATP-Event in Marrakesch hinfällig sein.

(APA)