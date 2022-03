Nur keine Angst vor dem russischen Rubel-Schmäh

Gut möglich, dass Putin mit der Drohung, Gas nur für Rubel zu liefern, blufft. Trotzdem ist Vorsicht angesagt. Für die EU käme der kalte Gas-Entzug zu früh.

Die mutige Abwehrschlacht der Ukrainer gegen den russischen Aggressor hat offenbar Europas Kampfgeist geweckt. Unerwartet scharf wies die EU-Kommission Wladimir Putins Forderung zurück, wonach der Westen ab diesem Donnerstag russisches Gas nur noch in Rubel bezahlen sollte. Brüssel und die sieben größten Industrienationen wollen ihre eigenen Sanktionen gegen Putins Regime nicht unterlaufen und so dessen Krieg in der Ukraine finanzieren. Stattdessen bereitet sich Europa auf einen Stopp der Gaslieferungen vor und hofft, dass Putin blufft.

Die Chancen, dass diese Taktik aufgeht, stehen gut. Sein wichtigstes Ziel hat der russische Präsident mit dem Ultimatum schließlich schon erreicht: Der Rubel legte in den letzten Tagen kräftig an Wert zu, der Kaufkraftverlust der russischen Bevölkerung ist vorübergehend gestoppt. Und auch die Erfahrung von anderen Putin-Drohungen der letzten Tage gibt Hoffnung. Erst kürzlich hat der Kreml-Chef angekündigt, Staatsanleihen, die in US-Dollar ausgegeben wurden, in Rubel zurückzahlen zu wollen. Letztlich überwies Moskau dann doch Dollar, nachdem Ratingagenturen klargemacht hatten, dass eine Zahlung in Rubel als Staatspleite zu werten sei. Am Mittwoch gestand der Kreml zudem ein, dass es länger dauern werde, bis die Zahlung von Gas in Rubel tatsächlich ins Laufen komme. Auch ein Versiegeln der Gasquellen ist für das Land nicht ohne Weiteres möglich. Die Angst, dass an diesem Donnerstag der Gashahn zugedreht wird, ist also unbegründet.

Letztlich stehen aber sowohl Russland als auch Europa in dem Spiel mit schlechten Karten da. Denn selbst wenn sich Europa über die Heizperiode retten kann, muss der Kontinent spätestens im Frühsommer beantworten, wie er mit der russischen Forderung umgehen soll. Kann es sich die EU leisten, noch einmal mit halb leeren Speichern in den Winter zu gehen, nur weil alle Beteiligten auf stur schalten? Brüssel schmiedet zwar einen Plan, wie die Union in den kommenden neun Monaten zwei Drittel der russischen Energielieferungen ersetzen könnte. Für Länder wie Spanien, die über ausreichend Flüssiggas-Terminals verfügen, kann das aufgehen. In Staaten wie Österreich, das zu 80 Prozent von russischen Lieferungen abhängt und de facto nur über Pipelines aus Russland versorgt wird, geht das nicht so schnell. Ein kalter Entzug von russischem Gas käme heuer zu früh. Und der wirtschaftliche Preis, den Europa für ein Gasembargo zahlen müsste, wäre hoch: Rationierung von Energie, Stillstand der Industrie, Engpässe bei der Stromerzeugung, fragile Versorgung der Spitäler und Lebensmittelbranche – all das sind realistische Szenarien, sollte es zum baldigen Lieferstopp kommen.

Natürlich ist die Frage berechtigt, ob der Westen Putins Spiel weiter mitspielen sollte. Immerhin ist die Forderung ein klarer Bruch geltender Verträge, die die Zahlung in Euro und Dollar vorsehen. Und will es Europa dem Kreml wirklich leichter machen, seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren? Russlands Staatshaushalt hängt schließlich zu 40 Prozent an den Einnahmen aus dem Energieverkauf. Eine Milliarde Euro überweist Europa schon heute jeden Tag für Öl, Gas und Kohle nach Moskau. Nur dank der Sanktionen habe Putin derzeit darauf keinen Zugriff, argumentierte jüngst der deutsche Kanzler, Olaf Scholz (SPD).

Aber stimmt das? Zwar frieren die westlichen Sanktionen einen Großteil der russischen Währungsreserven ein, doch es gibt weiter Schlupflöcher, durch die Moskau seine Euro und Dollar nach außen schleusen kann. Noch einfacher geht das mit frischem Geld, das Europa für Energielieferungen bezahlt. Etliche russische Banken sind gar nicht erst auf der Sanktionsliste, damit der Rohstoffhandel weiterläuft. Und Gazprom ist per Gesetz verpflichtet, 80 Prozent der Deviseneinnahmen bei Russlands Notenbank in Rubel zu tauschen. Wir sollten uns also gut überlegen, ob die Währungsfrage wirklich der beste Weg ist, um dem Kreml eine Lektion zu erteilen. Bezahlt Europa sein Gas künftig direkt in Rubel, beginnt es damit nicht, Putins Regime und dessen Krieg zu finanzieren – das machen wir schon heute.