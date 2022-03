Oberstaatsanwalt Johann Fuchs wird suspendiert

Der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien wird suspendiert. Das erfuhr die „Presse“ nach der Befragung von Justizministerin Alma Zadić im U-Ausschuss. Die Chefin der WKStA sprach nachher allgemein über ein „unrühmlichen Kapitel“.

Es dauerte nicht länger als zehn Minuten, was Alma Zadić den Abgeordneten vertraulich berichtete. Die Justizministerin (Grüne) sollte am Mittwoch dem Untersuchungsausschuss über eine wichtige Personalentscheidung in ihrem Ressort erzählen. Sie tat es dann auch – in geheimer Sitzung. Die Abgeordneten verlegten den Austragungsort dafür sogar kurz vom Camineum in das Lokal sieben der Hofburg, damit der Raum auch wirklich abhörsicher ist.