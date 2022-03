Slowakei weist 35 russische Diplomaten aus

Bratislava verweist auf Geheimdienstinformationen. Moskau kündigte darauf umgehend Vergeltung an.

Die Slowakei weist unter Verweis auf Geheimdienstinformationen 35 russische Diplomaten aus. Das Land werde "das Personal der russischen Botschaft in Bratislava um 35 Personen reduzieren", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch. "Wir bedauern, dass die russische diplomatische Vertretung nach früheren Ausweisungen russischer Diplomaten in den vergangenen Jahren kein Interesse an einer korrekten Arbeit in der Slowakei gezeigt hat."

Am Dienstag hatten bereits Belgien, die Niederlande, Irland und Tschechien dutzende russische Diplomaten ausgewiesen. In Belgien waren 21 betroffen, in den Niederlanden 17, vier in Irland und einer in Tschechien. Die Länder verwiesen auf Spionageaktivitäten.

Moskau kündigte darauf umgehend Vergeltung an. Zuvor hatte das russische Außenministerium bereits die Ausweisung von insgesamt zehn Diplomaten aus den baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen verkündet. Die drei Länder hatten am 18. März insgesamt zehn russischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen.

Auch andere Länder, darunter Polen und die USA, haben im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar eine Reihe von russischen Diplomaten ausgewiesen, denen sie Geheimdienstaktivitäten und die Gefährdung der nationalen Sicherheit vorwarfen.

(APA/AFP)