Die EU-Front gegen Putin bricht ein

Kein Blut, aber viel Schweiß, und manche Tränen? Das trauen die meisten Politiker Europas ihren Bürgern schon nach vier Wochen Krieg nebenan in der Ukraine nicht mehr zu. Eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland ist in weiter Ferne.

Blöde Frage, aber: was wurde eigentlich aus dem fünften Paket von EU-Sanktionen gegen Russland? Vorletzte Woche noch hörte ich hier Brüssel von meinen Konfidenten, es sei auf bestem Wege, können jederzeit beschlossen werden, und sogar in Wien, wo man bis vor Kurzem noch darauf erpicht war, nur ja nicht zu forsch gegen Putins Staatsmaschine und die sie finanzierende Volkswirtschaft vorzugehen, sah man sich dazu ermutigt, per Presseaussendung des Bundeskanzleramtes Kontensperren und Einreiseverbote gegen noch mehr Oligarchen aus der Putinokratie zu fordern (nur ganz, ganz böse Zungen würden unterstellen, diese Demarche sei ein Winkelzug gewesen, um vom ebenso bösen, bösen Gerücht abzulenken, Wien habe die Aufnahme von Oleg Deripaska auf die Schwarze Liste der EU hintertrieben...).

Und jetzt? Nichts. Seit fast zwei Wochen sickert kein bisschen Indiz dafür aus den Arbeitsgruppen der EU-Diplomaten, das darauf schließen ließe, dass die EU gegenüber dem Kreml einen weiteren Gang zulegt. Anlass dafür gäbe es bekanntlich: die täglichen entsetzlichen Bilder aus der Ukraine lassen wenig Zweifel daran, dass Putin seine Drohung von der Auslöschung dieser Nation in die Tat umzusetzen nicht müde wird.