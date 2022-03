Ab dem 21. August geht es wieder zurück nach Westeros: "House of the Dragon" spielt gut 200 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones".

Die neue HBO-Serie "House of the Dragon" startet im am 21. August. Das wurde gestern in den sozialen Medien angekündigt. Zu sehen sein wird die Serie beim US-Sender HBO und parallel dazu bei Sky. Der Bezahlsender stellt neben der Originalfassung auch eine deutsche Synchronisation in Aussicht. Die Serie ist gut 200 Jahre vor den Ereignissen der erfolgreichen Fantasyreihe angesiedelt und handelt vom Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen.

Der Teaser-Trailer legt nahe, dass "House of the Dragon" ähnlich düster und gewalttätig werden dürfte wie "Game of Thrones". Das Spin-off spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der Mittelalter-Fantasyserie.

Die Hauptrollen der zehnteiligen Serie spielen unter anderem Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke und Emma D'Arcy.

Die Serie basiert auf "Feuer und Blut" von George R.R. Martin, der auch die Bücher zu den ersten fünf Staffeln "Game of Thrones" schrieb. Doch im Gegensatz zu der "Das Lied von Eis und Feuer"-Saga liest sich "Feuer und Blut" wie ein trockenes Geschichtsbuch über das Königshaus Targaryen (als solches ist es auch gedacht).

Martin fungiert als ausführender Produzent, Showrunner des neuen Formats sind Ryan Condal und Miguel Sapochnik.

(her/APA)