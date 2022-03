Benefizkonzert: 140.000 Euro an Spendengeldern für Nachbar in Not

Die von der EHl Gruppe initiierte Matinée am 26. März im Wiener Konzerthaus wurde von Pablo Boggiano dirigiert.

Das Benefizkonzert zugunsten „Nachbar in Not - Hilfe für die Ukraine" am 26. März brachte 140.000 Euro an Sponsoring-Einnahmen und Spenden ein. Initiator Michael Ehlmaier, Geschäftsführender

Gesellschafter der EHL Gruppe, übergab den Spendenscheck an Pius Strobl, Leiter der Abteilung Humanitarian Broadcasting des

ORF, übergeben. Das Konzert wurde in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Perchtoldsdorf organisiert. Rund 700 Gäste besuchten die ausverkaufte Matinée im Mozartsaal des Wiener

Konzerthauses. Am Programm stand das Violinkonzert in D-Dur, op.

61 von Ludwig van Beethoven und die Sinfonie Nr. 4 in d-Moll, op. 120 von Robert Schumann.

In den Reihen des von Pablo Boggiano dirigierten Akademischen Orchestervereins spielte etwa Michael Ehlmaier als Geiger mit. „Die Immobilienbranche zeigt Solidarität, Mitgefühl und ein großes Herz und trägt damit einen wichtigen Teil dazu bei, die katastrophale Situation der Menschen in und aus der Ukraine durch humanitäre

Hilfe zu lindern“, sagte Ehlmaier. Bei der Veranstaltung dbei waren unter anderem Gerald Beck, Geschäftsführer UBM Development, Alexander Bosak, Geschäftsführer Exploreal, und Klaus Fischer, Geschäftsführer Alrag Allgemeine Leasing und Realitäten.

