Der „Presse“ liegt jener Strafantrag vor, der gegen Johann Fuchs, den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien von der Staatsanwaltschaft Innsbruck geschrieben wurde. Fuchs war am Donnerstag suspendiert worden, nachdem der Strafantrag bekannt geworden war. Der Vorwurf darin: Verletzung des Amtsgeheimnisses und falsche Beweisaussage. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am 11. Dezember 2020 soll Fuchs als Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien ein "ihm ausschließlich Kraft seines Amtes zugänglich gewordenes Geheimnis offenbart" haben. Er hat demnach Aktenteile, aus denen hervorgeht, dass die WKStA eine strafrechtliche Verfolgung der "Presse"-Journalistin Anna Thalhammer anstrebte, an Christian Pilnacek, den Sektionschef im Justizministerium, übermittelt - und diesem weiters verraten, dass die Staatsanwaltschaft beabsichtige, von einer Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Anna Thalhammer wegen eines WKStA-kritischen Artikels abzusehen. Tatsächlich hat es nie ein Ermittlungsverfahen gegeben. Die Anzeige wurde sofort ad acta gelegt.

Dieses Handeln des Fuchs war demnach geeignet, das Interesse des Staates an einer ungestörten Entscheidungsvorbereitung und das Interesse der „Presse"-Journalistin an der Geheimhaltung ihrer Daten zu verletzen.

Falschaussage vor U-Ausschuss?

Ein zweiter Vorwurf bezieht sich auf den 10. März 2021. Fuchs soll im Ibiza-U-Ausschuss falsch ausgesagt haben. Dabei ging es um vermutliche Käuflichkeiten der türkis-blauen Regierung.

Fuchs soll einerseits "auf die Frage, ob er jemals Aktenteile über Messenger, zum Beispiel WhatsApp oder Signal an andere Personen geschickt habe, wahrheitswidrig" geantwortet haben, dass er dies aus der Erinnerung heraus nicht beantworten könne und es "weder ausschließen, noch bestätigen" könne.

Fuchs soll weiters "auf die Frage, warum er eine E-Mail, in der ihm Mag. Christian Pilnacek am 18. Mai 2019 schrieb, dass der "WKStA keine aktive Rolle" zukommen solle, nicht dem Ibizia-Untersuchungsausschuss vorgelegt habe, tatsachenwidrig" geantwortet haben, "die E-Mail nicht mehr gehabt zu haben und den diesbezüglichen E-Mailverkehr mit Mag. Christian Pilnacek erst wieder durch Einsicht in den Akt der Staatsanwaltschaft Innsbruck erhalten zu haben".

