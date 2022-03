Handel: Nachhaltigkeit als Chance

(c) Getty Images (ArtMarie)

Nachhaltigkeit ist bei einem Viertel der heimischen Handelsunternehmen integraler Bestandteil der Strategie. Als Hemmschuhe für mehr Engagement werden die Unklarheit der Kundenwünsche sowie die mangelnde Kapitalausstattung genannt.

Ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortliches Handeln ist auch im österreichischen Handel Thema. So sehen es 84 Prozent der Händler als Chance, im Nachhaltigkeitsbereich aktiver zu werden. Doch erst bei einem Viertel von 81 befragten heimischen Handelsunternehmen ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Strategie (27 Prozent), bei weiteren 57 Prozent teilweise. Der CO2-Fußabdruck wird von einem Drittel der befragten Handelsunternehmen bereits erhoben, ein weiteres Drittel plant dies in den nächsten zwei Jahren zu tun.

Das geht aus dem bundesweiten Nachhaltigkeitskompass von Handelsverband und EY hervor, für den im Vorjahr Nachhaltigkeit als Transformationsfaktor der Branche erstmals systematisch untersucht wurde und der sowohl Händler- als auch Konsumentenseite beleuchtet.

Wichtiger Player

Der Handel nimmt bei der Erreichung von Nachhaltigkeits- und Klimaneutralitätszielen eine zentrale Rolle ein, ist Martin Unger, Leiter des Sektors Konsumgüter und Handel bei EY Österreich und der Nachhaltigkeitsinitiative EYCarbon, überzeugt. „Zum einen ist er gefordert, Millionen Konsumenten am Weg zu einem nachhaltigen Leben zu begleiten und zum Teil auch anzuleiten. Zum anderen liegt es in der Verantwortung der Handelsunternehmen, mit ihren Lieferanten gemeinsam an nachhaltigen Lieferketten und Sortimenten zu arbeiten“, sagt Unger.

Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil der Strategie zu begreifen, bedeute aber weit mehr als eine Kurskorrektur. „Es erfordert ein Neudenken des gesamten Geschäftsmodells. Diese Transformation sollten Händler jetzt einleiten, um langfristig zu reüssieren“, so Unger. Nicht zuletzt eröffnen sich auch neue Geschäftsmodelle. So wäre für viele Konsumenten die Miete statt des Kaufs von Produkten eine Alternative. Der Umfrage zufolge lehnen nur drei von zehn Personen derartige Mietmodelle generell ab, 40 Prozent könnten sich vorstellen, diese bei Sportprodukten und Autos zu nutzen. Aber auch bei Produktgruppen, in denen das Mieten bisher eher unüblich war, wird die Bereitschaft spürbar: Jeder Fünfte kann sich durchaus vorstellen, Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Kaffeemaschine oder Elektrogeräte wie Fernseher und Playstation zu mieten statt zu kaufen. Und für ein Zehntel ist sogar die Anmietung von Möbeln oder Babykleidung denkbar.

Den Wünschen der Konsumenten folgen

Als Gründe für nachhaltiges Handeln nennt die Branche Konsumentenwünsche (84 Prozent), persönliche Motive wie die Überzeugung, im Sinne der Kinder und Enkel zu handeln (82 Prozent) und strategische Überlegungen (81 Prozent). Gelebt wird Nachhaltigkeit vor allem beim Sortiment, aber auch die Themen Kreislaufwirtschaft, Müllvermeidung, Recycling und nachhaltige Verpackungen spielen eine wichtige Rolle. Doch es gibt für den Handel auf dem Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit einige Herausforderungen zu bewältigen: Dazu gehören vor allem die Unklarheit der Kundenwünsche und die damit verbundene Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. Bei diesen stehen Nachhaltigkeitskriterien wie Regionalität (77 Prozent), Tierwohl (72 Prozent) oder der Verzicht auf fragwürdige Inhaltsstoffe (68 Prozent) beim Kauf von Lebensmitteln erst an dritter Stelle. Geachtet wird dabei der Erhebung zufolge vor allem auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (87 Prozent) und eine hohe Produkt-Qualität (83 Prozent). Ähnlich verhält es sich beim Kauf von Kleidung, wobei Regionalität dabei eine deutlich untergeordnete Rolle spielt. Die Hälfte der Befragten gibt in diesem Fall an, auf einen „generell niedrigen Preis“ Wert zu legen.

Die noch nicht überstandene Corona-Pandemie hat die Kapitaldecke zahlreicher Handelsunternehmen zum Schmelzen gebracht. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes

Der Preis ist auch ein Thema, wenn es darum geht, für nachhaltige Produkte mehr zu berappen: 57 Prozent der Konsumenten wären bereit, für regionale und Bio-Produkte mehr zu bezahlen, jeder Zehnte würde sogar 25 Prozent oder mehr auf den Tisch legen. Für fair gehandelte Produkte würde knapp die Hälfte (49 Prozent) einen höheren Preis bezahlen, und für den Einkauf bei einem CO2-neutralen Händler ein Drittel. Gleichzeitig wiederum ist für 47 Prozent der Konsumenten der höhere Preis für Öko-Produkte ein Hemmschuh für nachhaltigen Einkauf.

Problem Kapitalmangel

Doch die Branche steht noch anderen Herausforderungen gegenüber: Dazu gehört die mangelnde Information über geeignete Maßnahmen, um nachhaltiges Wirtschaften zu erreichen (33 Prozent) genauso sowie die mangelnde Kapitalausstattung für die erforderlichen Investitionen. „Verständlich angesichts der noch nicht überstandenen Corona-Pandemie, die die Kapitaldecke zahlreicher Handelsunternehmen zum Schmelzen gebracht hat. Daher sind die zahlreichen Förderungen für Investments in grüne Technologien, Gebäude und Strategien sehr wichtig“, so Handelssprecher Rainer Will. (ris)