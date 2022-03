So will Moskau den Gas-Streit mit der EU lösen

Offiziell hat Russland noch nicht bekannt gegeben, wie die Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel künftig aussehen soll. Ein Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwochabend zeigt aber, in welche Richtung es gehen dürfte.

Am Donnerstag soll die russische Zentralbank nach Wunsch von Russlands Präsident Wladimir Putin vorlegen, wie seine Forderung nach einer Bezahlung der Gaslieferungen nach Europa künftig im Detail ablaufen soll. Bis zum frühen Nachmittag lag noch kein Ergebnis vor. Das publik gemachte Telefonat zwischen Putin und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz von Mittwochabend gibt jedoch einen Hinweis darauf, wie die Russen sich die Sache vorstellen.

So hat Putin laut Berlin in dem Gespräch zwar bekräftigt, dass Gaslieferungen ab 1. April in Rubel zu begleichen seien. Zugleich habe der russische Präsident aber auch zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen für russisches Gas weiterhin in Euro begleichen können. Die Zahlungen würden demnach wie üblich an die Gazprom-Bank überwiesen, die nicht von den Sanktionen betroffen sei. Die Bank konvertiere dann das Geld in Rubel und schicke es weiter nach Russland.