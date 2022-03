Rund 26.000 Neuinfektionen, deutlicher Rückgang in Spitälern

Die Infektionszahlen gehen weiterhin deutlich zurück, auch die Zahl der infizierten Patientinnen und Patienten in den Spitälern ist rückläufig. Seit gestern sind 53 Personen verstorben.

Der zweite Höhepunkt der Omikron-Welle liegt nun zwei Wochen zurück. Seither sind die Infektionszahlen in Österreich deutlich gesunken. 25.893 Neuinfektionen melden die Ministerien heute - das sind um rund 16.000 Infektionen weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Am Donnerstag davor waren es gar noch über 50.000 Ansteckungen. Weniger Infizierte an einem Donnerstag hat es zuletzt am 20. Jänner gegeben, damals wurden 24.312 Neuinfektionen verzeichnet. Aktuell laborieren 359.851 Menschen in Österreich an einer Infektion mit dem Coronavirus.

Nach dem ersten Peak in der Omikron-Welle kam es im Februar zu einer Stagnation der Infektionszahlen auf hohem Niveau. Genau auf diesem Niveau befinden sich die Zahlen derzeit. Erstmals seit Anfang März liegt der Sieben-Tages-Schnitt mit 29.136 wieder unter 30.000. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist derzeit so hoch wie Anfang März und liegt heute bei 2271,2.

In den Spitälern zeichnet sich ein Rückgang ab. Seit gestern werden dort um 115 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion weniger behandelt als noch am Vortag. Am heutigen Donnerstag sind 3186 Infizierte in stationärer Behandlung. Innerhalb einer Woche ist diese Zahl um 49 gesunken. Auf den Intensivstationen wurden es in der vergangenen Woche neun Patientinnen und Patienten weniger. Aktuell benötigen weiterhin 224 Schwerkranke eine intensivmedizinische Betreuung, um 21 weniger als am Vortag.

Die Zahl der Todesfälle ist auch heute wieder hoch: 53 Menschen mit einer Corona-Infektion sind seit gestern verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche haben 286 Personen ihr Leben verloren. Allein im März gab es 1056 Corona-Tote. Seit Beginn der Pandemie sind 15.865 Infizierte gestorben. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 176,7 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Höchste Inzidenz in Niederösterreich

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Niederösterreich mit 2695,5, gefolgt von Wien (2423,8), Vorarlberg (2326,2) und Oberösterreich (2318,8). Dahinter reihen sich das Burgenland (2318,7), die Steiermark (2152,6), Salzburg (2022,9), Kärnten (1983,3) und Tirol (1391,4).

Der heutige Donnerstag ist der letzte Tag, an dem unbegrenzt getestet werden darf. Ab Freitag gilt die neue Strategie, die pro Person regulär zehn Tests pro Monat vorsieht. Doch die Zahl der Tests ist bereits deutlich rückläufig. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 373,808 PCR- und Antigen-Schnelltests gemeldet. Davon waren 316.506 aussagekräftige PCR-Tests, 8,2 Prozent fielen positiv aus. In der vergangenen Woche wurden im Schnitt täglich mehr als 411.480 PCR-Analysen durchgeführt, die Positiv-Rate lag bei 7,1 Prozent. Seit Pandemiebeginn wurden in Österreich bereits mehr als 227 Millionen Corona-Tests analysiert.

180 Erst-Impfungen

Immer mehr Impfstellen werden mangels Nachfrage aufgelassen, zahlreiche Impfdosen, werden in den nächsten Monaten höchstwahrscheinlich nicht verabreicht werden. Am Mittwoch wurden österreichweit 3482 Corona-Schutzimpfungen verabreicht, nur 180 davon waren Erst-Stiche. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.814.842 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Exakt 6.203.694 Menschen und somit 69,1 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz. Allein in der vergangenen Woche sind 12.140 Impfzertifikate ausgelaufen.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 75,3 Prozent. In Niederösterreich haben 71,2 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 69,9 Prozent. Nach Wien (68,2), Tirol (67), Kärnten (66), Salzburg (65,3) und Vorarlberg (65) bildet wie immer Oberösterreich das Schlusslicht mit 64,6 Prozent.

(red./APA)