Schaffung eines Krisenlagers für Arzneimittel als zentrale Lehre

Sicherheit. Warum sich die PHAGO-Großhändler für die Bevorratung von versorgungskritischen Medikamenten in Österreich stark machen.

Die seit über zwei Jahren andauernde Pandemie und der aktuelle Krieg in der Ukraine haben Auswirkungen auf die Gesundheits-Landkarte in Österreich. Eine vorausschauende Planung ist schwieriger geworden, vor allem bei Arzneimitteln. Die Coronakrise hat den Arzneimittel-Vollgroßhändlern deutlich gezeigt: „Nur was physisch an Ware in Österreich liegt, steht den Patientinnen und Patienten auch zur Verfügung. Die Arzneimittellager der Hersteller sind oft außerhalb des Landes. Wenn die Grenzen dicht sind, stockt der Warenfluss nach Österreich. Deshalb müssen wir die Ausfallssicherheit für künftige Krisen stärken!“, erklärt Andreas Windischbauer, Präsident des Verbands der Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO. Die PHAGO-Großhändler machen sich für die Schaffung eines Krisenlagers und so der Bevorratung wichtiger Medikamente stark.

Unterbrechungsfreie Versorgung

Was zählt, ist, die österreichische Bevölkerung mit versorgungskritischen Arzneimitteln für den niedergelassenen Bereich im Fall einer Krise unterbrechungsfrei versorgen zu können. Sprich, dass jene Arzneimittel, die als versorgungskritisch eingestuft werden, weiterhin von Patienten in der Apotheke ums Eck zu beziehen sind.

Warum das so wichtig ist, erläutert PHAGO-Vizepräsident Bernd Grabner: „Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die erste Zeit einer Krise die kritischste ist. Und die beste Methode, um kurzfristige Unterbrechungen der Arzneimittel-Lieferkette zu überbrücken, ist die Einrichtung eines Krisenlagers.“

Das PHAGO-Team. (c) beigestellt

Sichere Lager

Weil Ausfallssicherheit somit der entscheidende Faktor im Medikamentenbereich ist, lautet der PHAGO-Plan, versorgungskritische Arzneimittelbestände rechtzeitig aufzustocken und diese dezentral an 22 PHAGO-Niederlassungen entsprechend dem regionalen Bedarf zu lagern. Somit könnte die Reichweite von kritischen Medikamenten in den Lagern der Arzneimittel-Vollgroßhändler erhöht werden. Ein Zeitraum von mehreren Wochen kann damit auch bei Störungen in der weltweiten Lieferkette überbrückt werden. Ziel ist es, die Regelversorgung auch in der Krise aufrecht zu halten. Durch das rollierende Prinzip werden die Packungen mit der kürzesten Haltbarkeit zuerst ausgeliefert, damit es zu keinem Verfall kommen kann.

Und – ein ebenfalls wichtiger Punkt – die sichere Lagerung der medikamentösen Krisenbestände vor Ort wäre garantiert: In den PHAGO-Lagern in ganz Österreich existieren Alarmsysteme mit permanenter Lagertemperaturaufzeichnung und Überwachung. Im Falle eines Black-outs wird auf eine unabhängige Stromversorgung zurückgegriffen.

Rückgrat

PHAGO ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhandels. Dessen wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung für Österreich. Als Rückgrat der Arzneimittelversorgung kümmern sich die PHAGO-Großhändler um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln, die jedes Monat von der Industrie in die Apotheke gebracht werden müssen. Im Bedarfsfall können die benötigten Medikamente binnen zwei Stunden an die Apotheken geliefert werden, auch an Fenstertagen und Samstagen. Die PHAGO-Unternehmen haben ihre über ganz Österreich verteilten Betriebe für die Covid-Impfstoffauslieferung gerüstet und organisieren so an 17 ihrer Standorte die Distribution der Covid-Impfstoffe samt Impfzubehör an die Impfstellen.