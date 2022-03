Pizzoccheri mit Kichererbsen-Spinat-Creme

Ein Rezept aus dem Buch „a modo mio“ von Alessandra Dorigato

Für 4 Portionen

400 g Buchweizenmehl

100 g Weizenmehl, Type W480

285 ml warmes Wasser (ca. 50 °C)

300 g frischer Babyspinat

1 kleiner Bund Petersilie

100 g vorgekochte Kichererbsen

4 EL geriebener Parmesan

80 g geschälte und geröstete ­Haselnüsse

4 EL Olivenöl

4 Erdäpfel

Buchweizen- und Weizenmehl ­vermengen, auf die Arbeitsfläche geben, eine kleine Mulde formen. Wasser zugeben, zu einem Teig verkneten. Den glatten, geschmeidigen Teig zu einer Kugel formen. Teig und Arbeitsfläche leicht mit Buchweizenmehl bestäuben. Mit einem Nudelwalker 2–3 mm dünn auswalken. Den Teig in 7 cm lange und 1 cm breite Bandnudeln (Pizzoccheri) schneiden. Für die Creme alle Zutaten in einem Mixer zu einer Paste zerkleinern. Salzen. Erdäpfel in Salzwasser weich kochen, schälen, in Stücke schneiden. Reichlich Wasser zum Kochen bringen, salzen. Die Pizzoccheri darin 3–4 min kochen, abschöpfen. Pizzoccheri in einer Pfanne mit den Erdäpfeln und der Creme vermischen. Mit etwas Olivenöl verfeinern und servieren.