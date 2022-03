Den Fußball in die Wüste geschickt

Umstritten wegen Menschenrechtsverletzungen, Ort und Jahreszeit, als Event jedoch vollkommen unbestritten: Mit der Auslosung in Doha beginnt der Countdown zur Katar-WM.

Am Freitag wird es ernst für die Fußball-WM in Katar. In Doha findet ab 17 Uhr (live ORF1) die Auslosung statt. 29 der 32 Teilnehmer stehen fest, das Winter-Event ist umstritten und geht trotzdem mit Tausenden Besuchern über die Bühne, weil es für Weltverband Fifa, TV-Sender und Sponsoren ein Geschäft ist.

Katar

Warum findet die WM in Katar statt? In einem Staat mit 300.000 Einwohnern, kaum größer als Oberösterreich, dafür von Menschenrechtsverletzungen und über 10.000 Todesfällen auf WM-Baustellen überschattet. Das im Fußball – bis auf Sponsor-Aktivitäten – bedeutungslose Land am Persischen Golf erhielt 2010 den Zuschlag in einer skandalösen Doppelvergabe. Das Weltturnier 2018 ging an Russland, das beim 72. Fifa-Kongress in Doha tatsächlich mit einer Delegation vertreten ist. Aus der Ukraine gab es hingegen nur eine Grußbotschaft.