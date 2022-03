Verhilft Putins Krieg Viktor Orbán zum Wahlsieg?

Ungarn wählt. Der Krieg in der Ukraine erinnert die Ungarn an ihre Geschichte. Aber hat das Oppositionsbündnis wirklich eine Chance?

Seit Anfang März tauchen in ganz Ungarn neue Plakate auf: Zum Wahlspruch „Lasst uns Ungarns Frieden und Sicherheit retten!“ blickt ein entschlossener Ministerpräsident Viktor Orbán in schwarzer Jacke selbstbewusst in mittlere Distanz. Nicht von ungefähr erinnert er dabei an den ukrainischen Kriegspräsidenten Wolodimir Selenskyj.

In Umlauf gebracht wurde das Plakat zehn Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine – ein Ereignis, das im Vorfeld der ungarischen Parlamentswahl am kommenden Wochenende die Fidesz-Wahlkampfnarrative überlagert hat. Als Putins schmutziger Krieg begann, erwartete jeder in Ungarn, dass sich die Popularitätswerte der Regierungspartei verschlechtern würden.