Es wird Zeit, den Wählern ein paar unangenehme Fakten zu erklären

Warum unser Lebensstandard in den nächsten Jahren deutlich sinken wird und wir das heute auch nicht mehr verhindern können.

Man kann es drehen und wenden, wie man will, bei realistischer Betrachtung kann man nur zu einem einzigen Schluss kommen, was die wirtschaftliche Entwicklung der näheren Zukunft anlangt: Wir alle werden deutlich an Wohlstand einbüßen. Wir werden, man soll da nicht drum herumreden, ärmer werden. Und zwar aus mehreren Gründen, die heute nicht mehr zu verändern sind.

Die Politik versucht noch, sich um diese Erkenntnis zu drücken, und suggeriert, mit allerlei Milliardenpaketen einen Schutzschirm gegen die kalte Wirklichkeit errichten zu können. Dass sich die Bürger diesen Schutzschirm bis zum letzten Cent selbst zahlen, wird dessen Wirkung freilich arg mindern.