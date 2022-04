Arbeitsmarkt: USA als Vorbild für Österreich?

Die Praxis des „Zwischenparkens“ von Beschäftigten kostet jetzt schon mehrere hundert Millionen Euro im Jahr. Ein höheres Arbeitslosengeld könnte temporäre Kündigungen noch attraktiver machen. Wie sich das verhindern lässt.

Die Arbeitslosenversicherung soll in Österreich reformiert werden – und viele Baustellen sind noch offen. Eine betrifft die Praxis der „Kündigungen auf Zeit“, auch etwas abwertend als „Zwischenparken“ von Beschäftigten beim Arbeitsmarktservice (AMS) bezeichnet. Arbeitsminister Martin Kocher, der auf einem ÖVP-Ticket in der Regierung sitzt, hat die bessere finanzielle Absicherung von arbeitslosen Menschen als ein Hauptziel der Reform genannt. Ihm schwebt ein „degressives Arbeitslosengeld“ vor – also ein Arbeitslosengeld, das zu Beginn höher ist und mit der Zeit absinkt. Die Grünen als Koalitionspartner haben aber bereits klar gemacht, dass es mit ihnen kein Senken der Bezüge geben wird. Es dürfte also darauf hinaus laufen, dass Arbeitslose zu Beginn mehr Geld erhalten als jetzt, und das Arbeitslosengeld dann schrittweise auf das aktuelle Niveau absinkt. Das Arbeitslosengeld beträgt in der Regel 55 Prozent der letzten Bezüge, dazu kommen Zuschläge wie etwa für Familien. In der Notstandshilfe erhält man rund 51 Prozent des letzten zurückliegenden Einkommens.

Wenn das Arbeitslosengeld aber angehoben wird, beispielsweise auf 65 oder 70 Prozent, würde das die Kosten für die ohnehin schon defizitäre Arbeitslosenversicherung erhöhen. Temporäre Kündigungen würden teurer und attraktiver werden. Vor allem in saisonalen Branchen ist es gängige Praxis, Beschäftigte bei kurzfristigen wirtschaftlichen Rückgängen samt Wiedereinstellungszusage arbeitslos zu melden und wieder einzustellen, wenn die Betten oder Auftragsbücher wieder voll sind. Die Arbeiterkammer beispielsweise schlägt deshalb vor, dass Unternehmen im ersten Monat der Arbeitslosigkeit die Kosten für das Arbeitslosengeld übernehmen sollen. Damit könne dieser Praxis des kurzfristigen Kündigens und Wiedereinstellens entgegengewirkt werden.