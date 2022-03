Lehren aus Ibiza: Die nächste Frist verstrich

(c) APA/TOBIAS STEINMAURER (TOBIAS STEINMAURER)

Bis Ende März hätte der Entwurf für ein strengeres Strafrecht vorliegen sollen. Woran hakt es?

Die große Null, die die Aktivisten am Donnerstag in die Höhe hielten, war trotz der Rückkehr des Winters kein Protest gegen die Temperatur. Hinter der Aktion vor dem Kanzleramt stand die Anti-Korruptions-Initiative „Saubere Hände“, deren Kampagne auch von den früheren Justizsprechern von ÖVP und Grünen, Michael Ikrath und Albert Steinhauser, unterstützt wurde. Und der Protest richtete sich insbesondere gegen diese Parteien, denn beim Korruptionsstrafrecht geht nach Ansicht der Protestinitiative null weiter.

Und es war Tag null, denn die grüne Justizministerin, Alma Zadić, hatte zu Beginn des Jahres einen Entwurf für das erste Quartal 2022 angekündigt, das am Donnerstag endete. Es ist nicht die erste Verschiebung. Im Juni 2020 hatte der grüne Parteichef und Vizekanzler, Werner Kogler, versprochen, dass die Regierung die Strafrechtsnovelle bis Ende dieses Jahres vorlegen würde. Auch Ende 2021 war schon einmal als Termin angekündigt worden. Umgekehrt aber verweist Zadićs Ministerium darauf, dass man ja einen Gesetzesentwurf zu der Materie bereits dem Koalitionspartner ÖVP übermittel habe. Warum also geht in der Materie bisher nichts weiter, und welche Reform ist eigentlich geplant?