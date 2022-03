Tunesiens Weg zurück zur Autokratie

Präsident Kais Saied löst endgültig das Parlament auf und droht Abgeordneten mit Prozessen wegen „Verschwörung“. Doch der Widerstand gegen ihn wächst.

Der Machtkampf in Tunesien zwischen dem Präsidenten Kais Saied und dem Parlament hat einen neuen Höhepunkt erreicht. In der Nacht auf Donnerstag löste der Präsident das Parlament per Dekret endgültig auf. Das nordafrikanische Land, einst gefeiert als einziges positives demokratisches Beispiel des Arabischen Frühlings, ist einen Schritt weiter auf dem Weg zurück zu einer Autokratie.

Begonnen hat die letzte Runde des Schlagabtausches zwischen dem Präsidenten und dem Parlament am Mittwoch. Kais Said hatte im Juli vergangenen Jahres den Ausnahmezustand ausgerufen und das Parlament vorläufig suspendiert. Dem trotzend, trafen sich am Mittwoch über die Hälfte der Angeordneten erstmals seit der Suspendierung des Parlaments zu einer Onlinesitzung. Dabei stimmten sie dafür, den Ausnahmezustand zu beenden.