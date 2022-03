Wie das Z zum (russischen) Symbol wurde

Als „Rächer der Armen“ wurde die Figur des Zorro – der als sein Zeichen ein Z auf Kleidung oder Haut seiner Gegner hinterlässt – 1919 in einem Groschenroman geprägt. Der Name kommt vom spanischen Wort für Fuchs. Der Stoff wurde oft verfilmt, etwa als Western „The Sign of Zorro“ (1958).

