Chinas größte Covid-Niederlage

Mit Shanghai ist die ökonomisch wichtigste Stadt Chinas im Lockdown. Die Kosten sind massiv, der Unmut wächst.

Das Ohnmachtsgefühl ist bedrückend: Millionenfach teilen die Bewohner Shanghais ein Video auf den sozialen Medien: Es zeigt eine Frau, die vergeblich versucht, einen Rettungswagen für einen sterbenden Nachbarn zu ergattern. Die Hilfe für den Mann, der unter einem Asthma-Anfall litt, kam viel zu spät. Er ist nur eines von mehreren Opfern der brutalen Lockdown-Maßnahmen.

Ausgerechnet Shanghai ist mittlerweile zu Chinas Corona-Epizentrum geworden. Am Donnerstag meldeten die Behörden über 5600 Fälle. Dabei ist die eine Stadthälfte bereits seit Wochenbeginn abgeriegelt. Nur wenige Stunden hatten die Bewohner östlich des Huangpu-Flusses Zeit, um sich mit den nötigsten Lebensmittelvorräten einzudecken. Nun folgen die Bewohner in der westlichen Stadthälfte, auch sie werden für mindestens vier Tage in ihre Wohnungen gesperrt. Dass der Lockdown danach gelockert wird, glauben mittlerweile nur die wenigsten. Man munkelt, es könnte bis weit in den Mai dauern.