E-Commerce: Die richtige Logistiklösung zählt

Logistik & Versand. Der E-Commerce-Handel boomt. Online-Händler freuen sich, stehen zeitgleich jedoch auch vor großen Herausforderungen. Eine funktionierende Lager- und Distributionslogistik ist wichtiger denn je.

Der Paketversand hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Verglichen mit dem Jahr 2019 ist das Paketaufkommen 2021 um rund 42 Prozent gestiegen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen sind viele Kunden aufgrund der Corona-Maßnahmen und der damit einhergehenden Schließung des stationären Einzelhandels kurzerhand auf Online Shopping umgestiegen. Zum anderen gewinnt Convenience und Service zunehmend an Bedeutung. Die Österreicher:innen haben sich daran gewöhnt, ihre Erledigungen bequem, per Klick von zuhause aus zu tätigen.

Nur die wenigsten Handelsbetriebe waren auf einen „E-Commerce-Boom“ dieserart gerüstet. Viele sehen sich nun mit Herausforderungen in Hinblick auf Lagerlogistik und Last Mile, also die Zustellung zum Endkunden, konfrontiert. Denn Verbraucher:innen fordern eine schnelle, unkomplizierte Lieferung der gewünschten Ware. Ist dies nicht möglich, wechseln sie zum Mitbewerber. Eine reibungslose Lager- und Distributionslogistik ist für das E-Commerce-Business daher essenziell.

Weniger Retouren durch Outsourcing

Besonders in Start-ups und KMUs fehlt meist die Zeit, um sich intensiv mit Transport- und Logistikthemen auseinanderzusetzen. Das Outsourcing von Logistik- und Fullfillment- Leistungen bringt, neben niedrigeren Kosten und rascherer Reaktionsgeschwindigkeit, auch den Vorteil, dass Bedarfsspitzen leichter abgefangen werden können und die gesamte Personal- und Lagerplanung ausgelagert wird. Die Fehlerquote im Wareneingang und Versand kann dadurch gesenkt und die Servicequalität erhöht werden. Dies führt in weiterer Folge zu einer niedrigeren Retouren-Rate.

Die Auswahl eines geeigneten Partners für Steuerung, Organisation und physische Abwicklung der Lager- und Distributionslogistik ist entscheidend für den Erfolg des eigenen Online Shops. Der Logistikdienstleister cargo-partner hat sich auf die Herausforderungen der E-Commerce-Branche spezialisiert. Die strategische Lage dessen Logistikzentrums bietet eine optimale Anbindung zu den wichtigsten KEP-Dienstleistern.

Ideale Anbindung Das iLogistics Center von cargo-partner befindet sich an einem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt, drei Kilometer vom Flughafen Wien und diversen KEP-Dienstleistern (Kurier-Express-Paket)entfernt. Nur 500 Meter weiter liegt der Road Hub direkt an der Autobahn. Cargo-partner macht von seinem ideal gelegenen Hub für die Europa-Verteilung Gebrauch, um seinen Kunden maximale Flexibilität und spätestmögliche Cut-Off-Zeiten im Luft- und See-, Straßen- und Pakettransport zu bieten.

Bestens betreut: vom Bestelleingang bis zur Lieferung

Mühelose Anbindung an das eigene Shopnetz: Nach der Wahl eines geeigneten Logistikpartners folgt ein weiterer wichtiger Schritt – die rasche und unkomplizierte Integration des Webshops in das System des Logistikers. cargo-partner kann den Prozess vom Erstgespräch bis zum Go-Live in nur wenigen Tagen abwickeln. Als moderner Fulfillment-Dienstleister bietet das Unternehmen Integrationen mit E-Commerce Systemen an, die einen Echtzeit-Datenaustausch ermöglichen, um maximale Transparenz zu bieten.

Paketdienstleisters einfach miteinander vergleichen: Die “Visibility & Collaboration Platform” SPOT ermöglicht ein integriertes Paketversand-Management. Kunden von cargo-partner können sich mit allen Paketdienstleistern auf einer Plattform verbinden und profitieren von einfachem Preisvergleich, automatisiertem Paketversand und Etikettendruck direkt aus dem System.

Kundenzufriedenheit erhöhen und sichern: Vor allem die sogenannte Last Mile, also die Zustellung zum Endkunden, hat großen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Denn diese spiegelt sich 1:1 in den Online-Bewertungen des E-Commerce-Händlers wider. Die Möglichkeit zur Sendungsverfolgung in Echtzeit sowie eine optimale Verpackung, die dafür sorgt, dass die Ware auch in einwandfreiem Zustand beim Kunden ankommt, spielen eine besondere Rolle und werden von cargo-partner sichergestellt.

Trotz eines hohen Maßes an Digitalisierung werden persönliche Betreuung und Kundenservice bei cargo-partner großgeschrieben. Jedem Kunden steht ein persönlicher Ansprechpartner für den gesamten Paketservice zur Verfügung.