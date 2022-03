Mario Draghi: „Gaslieferung ist nicht in Gefahr“

Premier Mario Draghi bringt nach Putin-Telefonat Klarheit in das Verwirrspiel um die Umstellung der Gaszahlungen von Euro in Rubel.

Italiens Premier Mario Draghi bringt Klarheit in das Verwirrspiel um die Umstellung der Gaszahlungen von Euro in Rubel: Ihm zufolge hat der Kreml der EU gegenüber eingelenkt.



Am Mittwochabend war die Verwirrung komplett: Müssen Länder wie Österreich und Deutschland künftig russische Gaslieferungen in Rubel anstelle von Euro oder Dollar bezahlen oder nicht? Und wird Russland uns den Gashahn zudrehen, wenn wir es nicht tun? Auch um diese Frage zu klären, hatten erst Draghi und anschließend der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit Putin telefoniert. Dann teilte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit, Putin habe zwar gesagt, dass die Gaslieferungen ab April in Rubel zu begleichen seien, jedoch betont, „dass sich für europäische Vertragspartner nichts ändern werde“.