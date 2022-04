Estland: Die Stimme des Waldes

Drucken

Hauptbild • prinzip. Biber sind die Einzigen, die in Estlands geschütz-ten Wäldern ­Bäu- me fällen sollen. • Visit Estonia/Karl Ander Adami

Estlands wilde Wälder ziehen Abenteuerinnen und Naturtouristen an. Doch die Heimat von Bären, Elchen und seltenen Flughörnchen ist bedroht.

Leise glucksen die Paddelschläge im Fluss. Eine Nachtigall probt ihr Lied. Irgendwo ruft ein Kauz. Ruhe über dem Wasser, das den hellen Himmel spiegelt. Der Wald von Soomaa spricht viele Sprachen. Wer mit Indrek Vainu schweigend und lauschend durch die Wildnis des Nationalparks paddelt, verfällt schnell der Magie der baltischen Waldeinsamkeit. Der Este verliert nicht viele Worte und überlässt es seiner Wahlheimat allein, Besucher in ihren Bann zu ziehen. Der eben angereiste Tourist mag in schwierigen Zeiten wie diesen von fernen Dschungelflüssen geträumt haben. Jetzt bringt ihn das Kanu in eine Welt, die ihn daran erinnert, dass Europa einmal ein Kontinent wilder Schönheit war, wenn auch schon lang nicht mehr von solcher Unberührtheit wie hier, durch die noch immer Bären, Wölfe und Luchse streifen.

Landkauf statt Karriereleiter

Vor 15 Jahren hat der Wald von Soomaa zum ersten Mal zu Indrek Vainu gesprochen. „Es war auf einer Kanutour, als wir zum Geburtstag eines Freundes durch Soomaa paddelten“, erzählt er. „Ich hatte mir die Kleider abgestreift und war ins Wasser gesprungen. Da hörte ich diese Stimme, die sagte: ,Komm hierher!‘“

Der Psychologe und Wirtschaftsinformatiker arbeitete damals in der Hauptstadt Tallinn im Bereich Business Intelligence für eine Bank und hatte große Karrierepläne. Doch die Stimme aus dem Wald ließ ihn nicht mehr los.