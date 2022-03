Südossetiens Träume von einem Anschluss

Die abtrünnige Provinz will eine Volksbefragung über einen Beitritt zu Russland abhalten. Für Tiflis sind die separatistischen Bestrebungen „inakzeptabel“

Noch vor wenigen Tagen inszenierte sich Anatoli Bibilow inmitten von Soldaten als gönnerhafter „Präsident“. Russland verteidigen hieße auch, Ossetien zu verteidigen, rief er den Truppen zu, ehe diese Richtung Ukraine geschickt wurden. Bibilow, Statthalter Wladimir Putins in der abtrünnigen georgischen Provinz Südossetien, lässt nicht an seiner Loyalität zweifeln.

Auch er fabulierte von einem Kampf gegen den Faschismus, um Putins Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen. Bibilows frenetischer nächster Schritt: Eine Volksbefragung soll über einen Beitritt zu Russland entscheiden. Die „Vereinigung mit Russland“, dem „Heimatland“, sei schließlich das strategische Ziel jener Region, die sich seit 2008 – seit dem Angriff Moskaus auf Georgien – unabhängig nennt. Russland erkennt die Region als Staat an, so auch die zweite abtrünnige Provinz in Georgien, Abchasien.

Jedenfalls sei die Volksabstimmung rasch zu organisieren, betonte Bibilow. Es habe sich nun ein Zeitfenster geöffnet, fügte seine Sprecherin, Dina Gassiyeva, hinzu. Und „Parlamentschef“ Alan Tadtajew versicherte russischen Medien, dass das Referendum bereits „in nächster Zeit“ abgehalten werden solle.

Während sich Moskau in Gestalt des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow vorsichtig, jedoch hochgestimmt zeigte („Wir behandeln die Meinung der Menschen in Südossetien mit Respekt“), sind die separatistischen Bestrebungen für Tiflis „inakzeptabel“ und „illegal“, wie es der georgische Außenminister David Zalkaliani formulierte.

Proteste gegen die Regierung

In Georgien sitzt der Krieg von 2008 noch tief in den Knochen der Bevölkerung, einen zweiten russischen Überfall schließen viele nicht aus. In den abtrünnigen Regionen hat Moskau Soldaten stationiert. Zuletzt ist die Stimmung im Land gekippt, als viele Russen vor Putins kriegerischem Alleingang nach Georgien geflüchtet sind.

Die Solidarität der Bevölkerung mit der Ukraine ist jedenfalls groß: Seit die Regierung angekündigt hat, sich nicht an den internationalen Sanktionen gegen Russland zu beteiligen, reißen die Proteste nicht ab. Regierungskritiker werten es als Schwäche aus, dass sich das politische Tiflis nicht klar gegen Putin positioniert. Die Regierung hingegen sieht sich einen pragmatischen Kurs einschlagen, wohl auch, um den Kreml nicht zu provozieren. Die Sanktionen gegenüber Russland spürt Georgien jetzt schon intensiv: Viele Arbeitsmigranten leben im großen Nachbarland und senden Geld nach Hause. Die Devisen machen normalerweise mehr als zehn Prozent des georgischen BIPs aus.

Als passiv will die georgische Regierung jedoch auch nicht gelten. Nur einen Tag, nach dem die angegriffene Ukraine einen Antrag auf EU-Beitritt gestellt hatte, tat es ihr Tiflis gleich. (duö)