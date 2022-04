Wir leiden unter einer Spoiler-Hysterie

Drucken

Hauptbild • Solche Spannung wollen wir uns nicht nehmen lassen. Aber ist es wirklich so schlimm, wenn man den Ausgang schon vorher kennt? • (c) Getty Images/PhotoAlto (PhotoAlto/Odilon Dimier)

Nur nichts von der Handlung verraten! Was hinter dem Boom der Spoiler-Warnungen steckt, hat nun eine interdisziplinäre Konferenz zu ergründen versucht.

„Nicht alles erzählen!“: Laufend ist Simon Spiegel mit solchen Zwischenrufen seiner Studenten konfrontiert. Aber wie soll er denn Filme mit ihnen analysieren, wenn er nichts über deren Inhalt sagen darf? „Im wissenschaftlichen Kontext ist das völlig absurd.“ Ja, in sozialen Medien, wo sich jeder über Kinohits und Lieblingsserien austauscht, versteht er die allgegenwärtigen Spoiler-Warnungen. Aber dort frappiert ihn die „oft enorme Aggressivität“, die viele trifft, die eine überraschende Wendung in einem fiktionalen Werk ausplaudern. Das gilt heute als extrem unhöflich, als echter Mangel an sozialer Kompetenz.