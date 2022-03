Studieren an der persönlichen Hochschule

(c) Birgit Machtinger

An der wohl persönlichsten Hochschule Österreichs macht Studieren doppelt Spaß.

Ausbildung. Die FH Burgenland mit ihren zwei Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld zählt zu den persönlichsten Hochschulen Österreichs. Hier zählt jeder und jede Einzelne. Aktuell sind das mehr als 6700 Studierende.

Was das Studium so attraktiv macht? Es ist die besondere Mischung. Einzigartige Inhalte sind in den Studiengängen geschickt miteinander kombiniert und neben viel Praxisbezug steht immer die oder der Einzelne im Vordergrund. Hier ist niemand eine Nummer, das Studium ist alles andere als „von der Stange“.

Georg Pehm, Geschäftsführer FH Burgenland: „Wir zeichnen uns durch attraktive, nachgefragte Studiengänge aus. Unsere Absolventinnen und Absolventen haben ausgezeichnete Berufs- und Karriereaussichten.“

Studium und Beruf vereinbar

Auch dass man im Burgenland ohne Studiengebühren auskommt, ist wichtig. Nicht die Geldbörse entscheidet über ein Studium, sondern Interesse, Talent, Fleiß und Durchhaltevermögen. Zudem kann ein überwiegender Teil des Studienprogramms berufsbegleitend und online absolviert werden. Damit wird Studieren für viele überhaupt erst möglich. Beruf, Studium, Familie, Kinder und der Kontakt mit Freunden sollen für Studierende gut vereinbar sein.

11.750 Absolventinnen und Absolventen in guten Positionen bestätigen die Ausbildungsqualität. Foto Tschank



Themen am Puls der Zeit

Von Digitalisierung bis hin zu neuen Formen des Wirtschaftens und des Führens, von Umwelt-, Klima- und Energiethemen bis zu den großen Herausforderungen in der Gesundheit und sozialen Fragen ist das Studienangebot im Burgenland aufgestellt. Die FH Burgenland steht mit ihren Standorten in Eisenstadt und Pinkafeld nicht nur für praxisorientierte Hochschulbildung. Außerordentlich viel Engagement fließt auch in die Bereiche Forschung und Innovation. Erst kürzlich wieder wurden drei neue Labore eröffnet.



Nachhaltige Fachhochschule

Klimawandel, „grüne“ Energie und Nachhaltigkeit nimmt die Hochschule sehr ernst. Die FH Burgenland ist in diesem Bereich Pionierin. Viel Engagement liegt darin, die internationalen SDGs (Sustainable Development Goals) und die im „Green Deal“ der EU festgeschriebenen Umweltziele zu erreichen. Schon seit 2013 erstellt die FH auch eine Gemeinwohlbilanz und ist damit Vorreiter am heimischen Bildungssektor. Die Zertifizierung gemäß dem Eco Management and Auditing Scheme (EMAS) wurde kürzlich abgeschlossen.



Besonderes zusammenbringen

Wissenschaftlich bestens fundiert, sehr praxisnah ausgerichtet, international vernetzt – und Studieren in einer persönlichen Atmosphäre – diese besondere Mischung zeichnet ein Studium an der FH Burgenland aus. Mit besten Arbeits- und Karrierechancen noch dazu.

