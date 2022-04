BMW iX3: Gerade erst gestartet, schon zur Erfrischung

Wie bitte, noch kein Jahr auf dem Markt und schon ein Facelift? Das hat beim vollelektrischen BMW iX3 seine Gründe – am Antrieb ändert sich nichts.

LCI für „Life Cycle Impuls“ heißen Facelifts bei BMW: Noch kein neues Modell, aber in der Regel doch substanzielle innere und äußerliche Neuerungen in der Mitte der Laufzeit eines Modells.

Den iX3 hatten wir aber gerade erst vor einem halben Jahr für einen Test zu Gast. Ist da ein Facelift nicht gar etwas eilig, selbst in diesen schnelllebigen Zeiten? Der Grund dafür ist beim normalen X3 zu suchen, der als BMWs Bestseller in dritter Generation das vierte Jahr auf der Straße und damit fällig für eine umfassende Erfrischung ist. Der iX3 als vollelektrische Variante stieß erst später, eben im Vorjahr zum Line-up, das neben Benziner, Diesel und Plug-in-Hybrid seither auch ein BEV umfasst. Und ausgerechnet dieses kann ja kaum im alten Trimm weiter traben, während das konventionelle Aufgebot in neuer Schale vorfährt.

Als Kunde, der soeben (oder erst in kommenden Wochen oder Monaten) die sozusagen alte Version ausgeliefert bekommt, kann man das dumm bis ärgerlich finden.

Wohnlich, dabei auch ergonomisch 1a: Cockpit mit vergrößertem Display.



Woran erkennen wir den Neuen? Am prägnantesten sind wohl die neuen, dreidimensional ausgeformten Heckleuchten, das wäre die einfache Übung. Dass sich auch an der Front einiges getan hat, braucht vielleicht den zweiten Blick, doch frischer, eben neuer, wirkt sie augenblicklich. Wer's genau wissen will: Die typische Niere ist erneut gewachsen, die Schürze dramatischer modelliert, und die Scheinwerfer, nun serienmäßig in adaptiver LED-Ausführung, sind um einen Zentimeter flacher, für den schärferen Blick. Apropos: Das gern genommene sogenannte M-Paket für den optisch sportlichen Schneid ist nun auch Serie. Wie gehabt weisen blaue Verkleidungselemente auf den rein elektrischen Antrieb hin – der sich wiederum kein bisschen verändert hat. Dieser Trost immerhin bleibt den prä-LCI-Käufern.



Es war auch nicht notwendig, da ohnehin die aktuellste Elektro-Generation im Einsatz ist. Dazu gehört die an der Hinterachse sitzende stromerregte Synchronmaschine, die (anders als die weitverbreitete permanenterregte) ohne den Einsatz seltener Erden auskommt und über einen ausgezeichneten Wirkungsgrad verfügt. Der maximal 210 kW starke Motor ist samt Getriebe und Leistungselektronik in einem kompakten Gehäuse untergebracht, das aus dem Werk Steyr zugeliefert wird. Nach Shenyang in China übrigens, dort läuft der elektrische X3 vom Band (die anderen auch nicht gerade um die Ecke, nämlich in Spartanburg, USA).

Prägnant: die neuen Heckleuchten.



Das Leben an Bord wurde durch nun serienmäßige, schön straffe, dabei fabelhaft bequeme Sportsitze aufgewertet sowieso durch ein neues Arrangement der Bedienelemente und ein größeres Display. Fahrerisch glänzt der iX3 auf allen Gebieten, Entspanntheit ist das Motto, dies gilt für die bevorzugte Fahrweise (mit locker eingestreuten Sprints da und dort) ebenso wie für die Reichweite um die 400 km. Top ist die adaptive Rekuperation, die per ACC-Sensor die Bremswirkung der Verkehrssituation voraus anpasst – auch ohne aktivem Navi so, wie man es haben möchte. Mit Zielführung wird auch der Kreisverkehr berücksichtigt.