Wir brauchen eine Enquete: Was läuft falsch in der Justiz?

Der Angeklagte - und wenig später verurteilte - Julian Hessenthaler auf dem Weg in den Gerichtssaal.

So, wie die Mittel des Strafrechts für politische Zwecke genutzt werden, kann das Vertrauen der Öffentlichkeit in die unabhängige Justiz nur kaputtgehen.

Mit der Verurteilung von Julian Hessenthaler durch das Landesgericht St. Pölten war plötzlich alles anders. Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos, das zur Implosion der türkis-blauen Regierung mit noch immer andauernden Schockwellen in der ÖVP geführt hatte, wurde wegen Kokainhandels und Urkundendelikten zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt (nicht rechtskräftig). Dieselben Stimmen, die zuvor keine Gelegenheit ausgelassen hatten, ernste Sorgen um die Unabhängigkeit der Justiz auszudrücken, zogen jetzt die Beweiswürdigung in Zweifel. Es könne sich nur um ein politisches Urteil gegen Julian Hessenthaler handeln, lautete die unverhohlene Botschaft. „Das Verfahren gegen ihn werden wir uns im #ÖVPUA genau anschauen“, twitterte Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper.

Nun kann man sich im solcherart angesprochenen U-Ausschuss über mögliche Korruption in der ÖVP allerlei ansehen; bloß Urteile der Gerichte zählen definitiv nicht zu den möglichen Untersuchungsgegenständen. Sie unterliegen stattdessen einer Überprüfung im Instanzenweg, und das ist noch immer die beste Gewähr dafür, dass das Recht gleichmäßig für alle ohne Ansehen der Person angewendet wird. Ein gutes Beispiel für die justizinterne Kontrolle ist der Fall der früheren Familienministerin Sophie Karmasin, die in der ÖVP-Inseratenaffäre aus schwer nachvollziehbaren Gründen in U-Haft genommen wurde, auf Geheiß des Oberlandesgerichts Wien dann aber enthaftet wurde.