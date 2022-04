Droht Europa eine Wirtschaftskrise?

Der weltweite Inflationsanstieg sorgt zunehmend für Schlagzeilen, wobei der Ukraine-Konflikt die Teuerung in Europa noch weiter anfacht.

Der weltweite Inflationsanstieg sorgt zunehmend für Schlagzeilen, wobei der Ukraine-Konflikt die Teuerung in Europa noch weiter anfacht. Denn Lieferungen zahlreicher Rohstoffe werden knapper, der Preis für Erdgas hat sich zudem signifikant verteuert. All diese Entwicklungen haben auch die Kosten für Europas Firmen und Verbraucher kräftig erhöht.

Die Lage könnte sich dabei noch weiter verschärfen, etwa dann, wenn Russland kein Gas nach Europa liefern sollte. Oder wenn die EU ein Embargo auf russisches Öl und Gas verhängt. Ein derartiger Schritt würde die Inflationsrate in der Eurozone noch weiter antreiben, konstatiert Vincent Mortier, Group Chief Investment Officer beim französischen Vermögensverwalter Amundi, im Gespräch mit der „Presse“.

Dabei hatte Mortier erst vor Kurzem seine Inflationsprognose für die Region auf ein Plus von sechs Prozent nach oben hin angepasst. Ein Importstopp russischer Energieträger könnte die Teuerung sogar um gut acht Prozent anfachen, meint Mortier.

Schwerindustrie betroffen

Allerdings würde solch ein Embargo nicht alle Branchen und Länder innerhalb der Eurozone gleichermaßen treffen, wiegelt der Amundi-Experte ab. „In Deutschland wären zahlreiche Firmen vor allem aus der Schwerindustrie betroffen.“ Sie greifen zu einem guten Teil auf russisches Gas zurück, das via die Pipeline Nord Stream 1 geliefert wird.

Auch Österreich wäre stark betroffen. Mortier verweist zudem auf ein drohendes Dilemma bei zahlreichen Versorgern: „Fixpreisgarantien bei Gas- und Stromlieferungen an Endkunden könnten dann nur schwer eingehalten werden.“

Länder wie Frankreich wären Mortier zufolge hingegen weniger stark betroffen. Frankreich bezieht rund 70 Prozent seiner Stromerzeugung aus der Atomkraft. „Das Land importiert zudem Erdgas zu einem guten Teil aus Algerien, wie es auch Spanien und Italien tun.“

Doch wie könnte sich die Konjunktur in der Eurozone angesichts der wachsenden geopolitischen Spannungen und der steigenden Lieferengpässe weiter entwickeln? Mortier hat seine Wirtschaftsprognose jüngst zurückgeschraubt: Für 2022 rechnet der Marktstratege nun mit einem Wachstum von rund zwei Prozent. Noch vor Kriegsausbruch lag die Prognose bei 3,2 Prozent. Im kommenden Jahr dürfte das Wachstum lediglich 1,8 Prozent erreichen.

Kommt eine Stagflation?

Freilich, die Mischung aus steigenden Inflationsraten und einem sinkenden Wirtschaftswachstum ist eine denkbar ungünstige Konstellation für jede Volkswirtschaft. Und sie kann in eine Stagflation münden, wie es Mortier zufolge in der Eurozone bereits der Fall ist. Das Wort „Stagflation“ setzt sich dabei aus Stagnation und Inflation zusammen. Eine solche Konstellation prägte etwa die 1970er-Jahre, als gleich zwei Ölkrisen im Nahen Osten die Energiepreise in den Industriestaaten nach oben trieben, somit auch die Inflation. Das Wirtschaftswachstum wurde zugleich abgewürgt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet die aktuellen Entwicklungen jedenfalls sehr genau, betont Mortier. Schließlich wollen die Währungshüter die ohnedies fragile Konjunkturentwicklung mit einer allzu starken Straffung der Geldpolitik nicht beeinträchtigen.

Wie könnten deshalb die nächsten Schritte der Währungshüter aussehen? Mortier holt in diesem Zusammenhang ein wenig aus und sagt: „Noch vor einigen Jahren wurde der EZB-Einlagensatz für Banken auf minus 0,5 Prozent gesenkt, da die Eurozone in die Deflation gerutscht war. Banken sollten damit motiviert werden, Kredite zu vergeben, anstatt das Geld bei der EZB zu parken.“

Nun, da die Inflation zulegt, sollte ebendieser Satz wenigstens auf null Prozent angehoben werden.