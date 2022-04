Putin-freundlicher TV-Moderator verliert Villa in Italien

"Meine Villa wurde mir ohne jegliches Gerichtsverfahren weggenommen", protestiert Wladimir Solowjew. "Jetzt muss ich mehr Geld verdienen."

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjew, der zu den bekanntesten Propagandisten von Russlands Präsident Wladimir Putin zählt, hat im italienischen Fernsehen gegen den Beschluss Italiens protestiert, seine Luxusvilla am Comer See im Wert von acht Millionen Euro zu beschlagnahmen. "Meine Villa wurde mir ohne jegliches Gerichtsverfahren weggenommen", protestierte der Fernsehmoderator bei der vom Kanal Rete 4 ausgestrahlten Sendung "Dritto e Rovescio" am Donnerstagabend.

"Jetzt muss ich mehr Geld verdienen", fügte der Moderator hinzu, der die Linie Moskaus im Ukraine-Krieg entschlossen verteidigte. Dabei sprach er von einem durch Kiew provozierten Konflikt. Er beschuldigte die ukrainischen Streitkräfte, Zivilisten als "menschliche Schutzschilde" zu benutzen.

Italien will mit voller Härte gegen russische Oligarchen vorgehen, erklärte der italienische Außenminister Luigi Di Maio im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Sein Land halte sich "strikt an unsere internationalen Verpflichtungen in Bezug auf Sanktionen und damit auch hinsichtlich der Beschlagnahmung von Eigentum gelisteter Personen in Italien". Bereits in den vergangenen Wochen waren mehrere Villen und Jachten von Oligarchen beschlagnahmt worden.

(APA/dpa)