Die neuen Corona-Lockerungen in Italien

Ab heute werden strikte Regeln gelockert, für Hotels braucht man keinen „Green Pass“ mehr.

Als eines der letzten Länder in Europa lockert Italien ab heute die Corona-Bestimmungen:

Ab Freitag gilt für den Zugang zu Museen, archäologischen Parks, Ausstellungen, Archiven, Bibliotheken und anderen kulturellen Stätten weder eine 2G- noch eine 3G-Pflicht. Bisher herrschte 2G-Pflicht.

Der „Green Pass“ ist auch nicht mehr für Hotels, den öffentlichen Personennahverkehr und Geschäften notwendig. Ohne 3-G-Nachweis darf man auch draußen in Restaurants oder Bars sitzen, für Innenräume ist aber weiterhin ein negativer Corona-Testnachweis erforderlich.

Bis zum 30. April gilt in Italien noch FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Und für Aufführungen in Kinos, Theatern und Konzerten hingegen weiterhin die 2G-Pflicht.

Wer nach Italien einreist, muss allerdings weiterhin geimpft, genesen oder getestet sein (Schnelltest bis 48 Stunden vor Einreise, PCR-Test bis 72 Stunden vor Einreise) – und das EU-Nachweiszertifikat mitführen. Anderenfalls gilt eine Isolationspflicht von fünf Tagen. Zudem muss vor Einreise das europäische Einreiseformular für Italien ausgefüllt werden.

Wer Symptome entwickelt, muss für zehn Tage in Isolation. Ohne Symptome kann eine Quarantäne nach drei Tagen beendet werden. Zusätzlich können in einzelnen Gebieten Italiens spezifische regionale Corona-Regeln gelten.

Am Donnerstag ist auch der coronabedingte Ausnahmezustand zu Ende gegangen, den die Regierung in Rom vor mehr als zwei Jahren - am 31. Jänner 2020 - verhängt hatte.

Die Lage in den italienischen Krankenhäusern ist aktuell entspannt. Die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 784 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern. 91 Prozent der italienischen Bevölkerung haben zwei Impfdosen erhalten.

(APA/red.)