Wird jetzt auch das Internet teurer?

Bisher muss Platzhirsch A1 sein Netz auch anderen Internetanbietern zu regulierten Preisen zur Verfügung stellen. Diese Regulierung könnte nun fallen, warnt der Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft. Die Preise könnten für Konsumenten empfindlich steigen.

Nicht nur die hohen Preise für Lebensmittel, Energie und Rohstoffe heizen die Inflation an. Im März lag sie bei besorgniserregenden 6,8 Prozent. Nun droht auch eine empfindliche Teuerung für Internet-User, warnt die ISPA, der Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft. Grund dafür sind aber nicht Lieferketten-Engpässe oder der Ukraine-Krieg. Vielmehr zeichne sich „eine Deregulierung der A1 Telekom Austria ab, die zu höheren Preisen bei allen anderen führen dürfte“, wie die ISPA mitteilt.

Immerhin müssen die meisten Internetanbieter die Internetleitungen von A1 nutzen, weil der Aufbau einer eigenen Infrastruktur oft nicht möglich sei, hießt es. „Damit genießt A1 in weiten Teilen Österreichs de facto eine Monopolstellung und muss diese bislang anderen Anbietern zu regulierten Preisen zur Verfügung stellen, ähnlich wie bei Strom- und Gasnetzen“, so der Dachverband. Damit könnte aber bald Schluss sein. In einem Gutachten der Telekom-Control-Kommission heißt es nun, dass A1 keine marktbeherrschende Stellung mehr habe, vor allem in den Ballungszentren herrsche ausreichend Wettbewerb.