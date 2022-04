Antetokounmpos Rekordwurf rettet Bucks-Sieg

Giannis Antetokounmpo hat den legendären Kareem-Abdul Jabbar als Topwerfer in der Historie der Milwaukee Bucks abgelöst.

Giannis Antetokounmpo hat den legendären Kareem-Abdul Jabbar als Topwerfer in der Historie der Milwaukee Bucks abgelöst und seinem Team einen wichtigen Sieg in der NBA ermöglicht. Der Grieche machte beim 120:119 gegen die Brooklyn Nets am Donnerstag 44 Punkte und überholte Jabbar mit einem Dreier, der den Ausgleich brachte und die Verlängerung erzwang. Der beste Werfer in der NBA-Geschichte kam in seiner Zeit für die Bucks auf 14.211 Punkte, Antetokounmpo hält nun bei 14.216.

Vor dem Duell mit den Los Angeles Clippers an diesem Freitag stehen die Bucks nun auf Rang zwei der Eastern Conference nur knapp hinter Spitzenreiter Miami Heat. Die Nets müssen sich dagegen langsam aber sicher damit abfinden, erst über die Qualifikation in die Play-offs zu kommen. Zumindest diese Chance haben die Nets allerdings sicher.

Weil die Atlanta Hawks ihr Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers 131:107 gewannen, hat keines der Teams jenseits von Rang zehn noch die Möglichkeit auf die Qualifikation. Für die New York Knicks, die Washington Wizards, die Indiana Pacers, die Detroit Pistons und die Orlando Magic endet die NBA-Saison nach der Hauptrunde.

Im Westen ist die Lage dagegen nicht so klar. Die Los Angeles Lakers verloren auch ihr Auswärtsspiel bei den Utah Jazz. Das 109:122 war gleichbedeutend mit dem erneuten Fall auf Rang elf hinter die San Antonio Spurs von Jakob Pöltl. Noch hat der Rekordmeister aber Hoffnung, Rang zehn zu sichern und kann im Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans am Freitagabend Medienberichten zufolge zumindest wieder auf Anthony Davis setzen. Ob der zuletzt unter Schmerzen am Sprunggelenk leidende LeBron James spielen kann, ist dagegen unklar.

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag: Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 131:107, Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 102:94, Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 119:120 n.V., Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 135:130 n.V., Utah Jazz - Los Angeles Lakers 122:109