Marcos Nader boxt gegen Arsumanjan gleich um zwei Titel

(c) imago/Mausolf (imago sportfotodienst)

Der 32-jährige Mittelgewichtler peilt EM-Gürtel der EBU an und verteidigt seinen Titel als IBF International Champion.

Am Samstag hat Österreichs Vorzeige-Boxer Marcos Nader gleich zwei Titel im Visier. Der 32-jährige Mittelgewicht-Athlet trifft im Rahmen der Bounce Fight Night im Wiener Hotel InterContinental auf den Deutschen Marten Arsumanjan. Seinem Gegner will Nader den EU-EBU-Titel entreißen, zugleich verteidigt er aber auch seinen Gürtel als IBF International Champion. Der Hauptkampf des Abends soll zwischen 21.30 und 22.00 Uhr (live ORF Sport +) beginnen.

Zwölf Runden hat der auf Ibiza geborene Nader Zeit, den Gürtel zurückzuholen und sich für ein Duell mit Weltmeister Gennadi Golowkin aus Kasachstan zu empfehlen. "Was ich mitbekommen habe und er mir auch erzählt hat, ist Marcos fitter denn je. Er hat das Gewicht locker geschafft, auch dank einer Ernährungsumstellung schon vor einiger Zeit. Es wird eine sensationelle Nacht", sagte ÖBV-Präsident Daniel Fleissner. Am heutigen Freitag (17.00 Uhr) findet die offizielle Abwaage statt. Beginn der Veranstaltung vor Zuschauern ist am Samstag um 18.00 Uhr.

Das Duell der beiden Boxer hätte schon am 4. Dezember stattfinden sollen, fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Naders Bilanz aus 25 Kämpfen steht bei 23 Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden, Arsumanjan hält in 14 Fights bei elf Siegen, einer Niederlage und zwei Remis. Der Österreicher liegt im Mittelgewichts-Ranking der International Boxing Federation (IBF), einer der vier großen Weltverbände, auf Rang fünf. So gut war dort noch nie ein rot-weiß-roter Boxer platziert.

Im vergangenen Herbst war Nader durch eine Lockout-Ankündigung brutal aus dem Training gerissen worden, knapp zwei Wochen vor dem Dezember-Termin platzte die Veranstaltung. Den Wiedereinstieg habe er aber gut geschafft. "Es ist ja für einen Kampfsportler nicht angenehm, immer wieder Gewicht abkochen zu müssen", erklärte Fleissner der APA - Austria Presse Agentur. "Es waren jetzt noch einmal sechs bis acht Wochen intensive Vorbereitung. Aber grundsätzlich ist er seit letzten Oktober voll fokussiert darauf, dass er gegen Arsumanjan boxt, und hat sich auch alles angeschaut, was es an Videomaterial gibt."

Die European Boxing Union (EBU) ist der größte Kontinentalverband Europas und vergibt den Titel des Europameisters (EBU) und die untergeordneten Titel EU-Europameister und Europameister der Nicht-EU-Staaten (EBU-EE). Nader hatte den EU-Titel bereits vor fast neun Jahren am 13. Juni 2013 gewonnen und verteidigte diesen am Nationalfeiertag desselben Jahres erfolgreich. Am 26. Jänner 2014 verlor der Wiener dann die Titelverteidigung gegen den Italiener Emanuele Blandamura.