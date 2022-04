Kinderbuch-Tipp: Drachen in allen Farben und Formen

Von Drachen, die an Regenbogen naschen bis zum allgemeinen Erziehungsverhalten der meist sehr freundlichen Langschwänzer: Ein unernstes Wimmelbuch.

Dass es bei Drachen eine ziemlich große Vielfalt gibt, ist vielen Lesern wohl schon durch die Bücher von Franz Sales Sklenitzka bekannt. Und auch, dass sie sich besonders gut reimen lassen: Von „Drachen haben nichts zu lachen“ (1981) bis zu „Drachen lassen's richtig krachen" (2008) reichte die Reihe. Nun setzt ein Bilderbuch die mythischen Wesen in Szene: „Was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne machen“ ist voll mit den wundersamsten Eigenheiten der verschiedenen Arten.

In dem Wimmelbuch sieht man etwa detailliert, was mit entzündlichen Gasen im Magen von Vulkandrachen passiert. Wie Höhlendrachen an den Decken hängen, Flugdrachen an Regenbogen naschen oder Wüstendrachen vorbeikommenden Reisenden Rätsel aufgeben. Es gibt Minidrachen, die Häuser aus Zuckerwürfeln bauen und Wandeldrachen, die ihre Gestalt ändern. Von den Eiern der Drachen (Vorsicht, manche können Menschen in goldene Statuen verwandeln) über Feste zur Geburt und der allgemeinen Erziehung bis zum Altenheim wird da allerlei Faktisches dargeboten: Ein witziges Potpourri der sonderbaren Sitten, das vor allem durch seine fröhlich-bunten Illustrationen überzeugt.

(c) Thienemann

Nikola Kucharska: „Was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne machen“. Gebunden, 32 Seiten, € 16,50. Erschienen bei Thienemann. Alter: Ab 4 Jahren.