Lexus NX: Eine stilvolle Alternative zum Mainstream

Wenn ein Auto Freude bereitet wie ein Kunstgegenstand, dabei aber auch technisch und fahrerisch außergewöhnlich ist – dann ist es Zeit, über japanische Philosophie im Autobau zu reden.

Takumi, Tazuna, Omotenashi – das sind Begriffe, die eher Japanologen geläufig sind und im typischen Motortalk nur selten vorkommen. Man muss sie auch nicht unbedingt kennen, um ein Auto wie den neuen Lexus NX zu verstehen oder seine speziellen Qualitäten zu erfahren. Dafür ist es immer noch am klügsten, sich selbst hinters Lenkrad zu schwingen, probeweise seine Lieblings- oder auch Alltagsstrecke in Angriff zu nehmen und dabei die eigenen Sinne zu spüren.

Doch es ist faszinierend, sich ­– und sei’s in aller Kürze – mit einer Philosophie auseinanderzusetzen, die im Autobau ziemlich einzigartig ist, und deren Ergebnis ein ebensolches Auto ist. Der Lexus NX ist ein SUV von 4,66 Metern Länge, das sichtlich nicht dem Mainstream entstammt. Der Faltenwurf seiner Karosserie könnte von einem Haute-Couture-Designer entstammen, so prägnant, expressionistisch und unverwechselbar ist die Linienführung. Tatsächlich kann man bei der Betrachtung des Lexus NX immer wieder neue Details und interessante Perspektiven entdecken, was Freude und Abwechslung in den Alltag bringt.

Lexus: Meister der japanischen Handwerkskunst

Takumi bezeichnet die japanische Handwerkskunst, die traditionell nie unterschieden hat zwischen funktioneller und ästhetischer Qualität. Mit anderen Worten: Was der puren Funktion dient, darf und soll auch dem Auge gefallen. Takumi steht für eine Fertigung in höchster Meisterschaft, was speziell für den Umgang mit den verwendeten Materialien gilt. Holz, Leder und Metalle bewahren auf diese Weise in Griff und Aussehen ihre natürlichen Eigenschaften und damit ihre Ausstrahlung.

Dass von einem Auto und nicht von Wohnraum die Rede ist, bringt uns zum Begriff Tazuna, der uns die Grundidee für das Cockpit erläutert. Die besteht nämlich in der Auflösung des Widerspruchs zwischen Autofahren und Wohnen. Soll man sich denn in einem Fahrzeug, in dem man viele Stunde, übers Jahr gesehen sogar Tage verbringt, nicht wie zu Hause fühlen? Bei Tazuna geht es darum, wie ein Reiter die Zügel des Pferdes führt. Aufs Auto-Cockpit umgelegt heißt das: direkte und intuitive Kontrolle über das Fahrzeug nach dem Motto „Hände ans Lenkrad, Augen auf die Straße“.

Beim neuen NX hat Lexus erstmals das neue Tazuna-Konzept für die Cockpit-Gestaltung umgesetzt. (c) beigestellt

Alles, was für Betrieb und Bedienung notwendig ist, liegt im Sichtfeld und in Reichweite der Finger, die ihr Ziel blind finden. Dass auf diesem Weg nicht unnötig Konzentration und Aufmerksamkeit abgeschöpft wird, trägt nicht nur zur Sicherheit, sondern auch zu Komfort und Wohlbefinden, speziell auf langen Strecken, bei. Ein Beispiel sind Lenkradtasten, die nach eigenen Vorlieben und Gewohnheiten mit Funktionen belegt werden können, und deren Aufruf, per Head-Up-Display in Sichtachse auf die Straße, auch optisch hinterlegt ist. Dieses Gefühl von müheloser Kontrolle über das Geschehen ist eines der besonderen Merkmale des Lexus NX.

Gemäß der markentypischen Philosophie

Und Omotenashi? Das steht für Gastfreundschaft, die in Japan groß angeschrieben wird. Im Lexus NX spiegelt sich die markentypische Omotenashi Philosophie in neuen Funktionen wider, die den Aufenthalt im Fahrzeug so komfortabel wie möglich gestalten sollen. Neue Merkmale wie eine Lichtsequenz beim Einsteigen und Starten, eine persönliche Begrüßung auf dem Multi-Informations-Display und die Ambientebeleuchtung werten die Atmosphäre weiter auf. Zudem ist der neue NX das erste Lexus-Modell mit einer elektromechanischen Türöffnung. Anstatt mit klassischen Innengriffen werden die Türen mit einer Taste entriegelt, die sich in der Türverkleidung neben der Armlehne befindet. Die Bedienung mit einer sanften und einfachen Bewegung zitiert die traditionellen japanischen Fusuma-Schiebetüren und Raumteiler. Man fühlt sich an Tokios Taxifahrer erinnert, die einem vom Fahrersitz aus zuvorkommend die Tür zum Ein- und Aussteigen entriegeln und öffnen.

Die elektromechanische Türöffnung sorgt für noch mehr Komfort. (c) beigestellt

Lexus NX 450h+: Der erste Lexus Plug-in Hybrid

Die neue Generation des Lexus NX ist erstmals auch als Plug-In-Hybrid verfügbar. Das neue Topmodell der NX Baureihe verfügt über einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Hybridmotor und eine Lithium-Ionen-Batterie mit 18,1 kWh, der höchsten Kapazität in dieser Klasse. Ein zusätzlicher Elektromotor an der Hinterachse sorgt für Allradantrieb. Das Plug-in-System produziert eine Gesamtleistung von 306 PS und beschleunigt den NX 450h+ in kaum mehr als sechs Sekunden von null auf 100 km/h. Gleichzeitig liegen die CO 2 -Emissionen bei unter 40 g/km (kombinierter WLTP-Zyklus) und der Kraftstoffverbrauch bei unter drei Litern je 100 km – beides Bestwerte in der Klasse des NX. Die Größe und Kapazität der Batterie sowie das Elektro-Know-how von Lexus ermöglichen eine in diesem Segment führende elektrische Reichweite von 63 Kilometern pro Batterieladung und ein rein elektrisches Fahren mit bis zu 135 km/h.

Alleinstellungsmerkmal: Der Plug-in-Hybrid von Lexus bewahrt auch dann seine hohe Effizienz, wenn die Batterie leer ist. Bei vielen Wettbewerbern übernimmt in diesen Fällen der Verbrennungsmotor, beim NX 450h+ hingegen ein effizientes selbstladendes Hybridsystem. Der NX ist damit unter diesen Bedingungen rund 20 Prozent effizienter als der Wettbewerb.

Lexus NX 350h: Der klassische Vollhybrid noch sparsamer

Mit der Einführung der vierten Generation der Lexus-Hybridtechnik erreicht auch die steckerlose Hybridversion NX 350h ein neues Niveau in Sachen Performance und Effizienz. Die Leistung ist gegenüber dem Vorgängermodell um 22 Prozent auf 242 PS gestiegen, der Sprint von null auf 100 km/h wird jetzt in 7,7 Sekunden und damit 15 Prozent schneller absolviert als bisher, während die CO 2 -Emissionen gleichzeitig um rund zehn Prozent sinken. Der NX 350h wird sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb angeboten und weist in beiden Varianten eine maximale Anhängelast von 1500 kg auf.