Nicht in der Windel, sondern im Boden: Feuchtigkeit sammeln

Die Erfindung österreichischer Forscher könnte die Landwirtschaft revolutionieren und Hungersnöte lindern: Ein Granulat aus biologischen Rohstoffen ersetzt künstliche Bewässerung, düngt gezielt und steigert Ernteerträge nachhaltig, wenn es die Bodenqualität verbessert.

Hungersnöte sind in vielen Ländern der Erde trauriger Alltag. Die globale Erwärmung droht die Ernährung der Menschen aber auch in anderen Teilen des Globus, selbst in derzeitigen Überflussregionen, zunehmend zu gefährden. Der Grund: immer mehr und immer länger anhaltende Dürreperioden, die den landwirtschaftlichen Anbauflächen Wasser und Mineralien entziehen – die Grundlage für das Gedeihen von Getreide und anderen Nutzpflanzen.

Gibson S. Nyanhongo von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien entwickelte ein aus natürlichen Rohstoffen bestehendes Granulat, das durch Streuen auf Anbauflächen aufgebracht wird und die Fähigkeit besitzt, Regenwasser zu speichern und im Verlauf nachfolgender Trockenzeiten an den Boden abzugeben. Nyanhongo ist auch CEO des Spin-offs Agrobiogel mit Sitz in Tulln und erklärt, dass sich das Mittel zugleich als Trägersystem für Dünger und Pflanzenschutzmittel eignet: So werden die Pflanzen nicht nur ständig mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt, sogar wenn das lebenspendende Nass vom Himmel über längere Zeit ausbleibt, sondern es verringert auch die Umweltverschmutzung, die durch den oft übermäßigen Einsatz von Herbiziden bzw. Pestiziden entsteht.