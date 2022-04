So läuft's – und so geht's besser

Um Konzepte in die Praxis zu führen und Aufgaben eindeutig zu definieren, ist es hilfreich, Prozesse klar darzustellen.

Grundsätzlich handelt es sich bei Prozessdesign um eine Unterkategorie des großen Themas Prozessmanagement. Andreas Lercher, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Lerchertrain, erklärt die verschiedenen Phasen, die Prozesse durchlaufen: „Am Beginn steht ein auslösendes Ereignis, das Bewusstsein schafft für benötigten Input und Ressourcen. Dann werden Schritte eingeleitet, die zum gewünschten Ziel führen.“ Um das abbilden zu können (Stichwort Design), verwendet Lercher Mindmaps. In den Seminaren für sogenannte Mind Manager lernen diese, Gliederungen, Verantwortlichkeiten und Prozesse zu visualisieren. Und sie sehen, „dass ein Prozess mehr als nur das Zeichnen von ein paar Kästchen und Linien ist, und wie sie wichtige interne Dokumente und sonstige notwendige Ressourcen miteinander verknüpfen.“ Prozessdesign wird auch in Online-Trainings vermittelt. Hier kann man zwischen einem Grundlagentraining und einer Spezialisierung zum Thema „Prozesse und komplexe Organigramme“ wählen. Durch die Abbildung von Prozessen werden immer wiederkehrende Vorgänge und deren Reihenfolge nachvollziehbar und reproduzierbar. „Es dient dem allgemeinen Auskennen und der Qualitätssicherung“, sagt Lercher.

„Ist ein Prozess transparent, erleichtert das den Einstieg in Prozessschritte, auch wenn man bisher noch nicht damit befasst war“, weiß Gabriele Hausmann, Referentin am Institut für Management. Durch die Aufgliederung in einzelne Vorgehensschritte könnten Fehler schneller lokalisiert werden und Verbesserungsmöglichkeiten scheinen deutlicher auf. „Auch wird das Bedürfnis der Agierenden nach Klarheit und Aufgaben-Transparenz bedient“, sagt Hausmann. Sei ein Prozess transparent gestaltet, gebe es weniger Schnittstellenprobleme und ein klares Aufgabengebiet.

Dennoch ist Prozessdesign „ein relativ unbeackertes Feld“, sagt Oliver Dragoun, Chefexperte für Prozessmanagement in der PMCC Consulting. „Es ist wie Hausarbeit, die keiner machen will, weil es viel Arbeit ist.“

Vorarbeit für Digitalisierung

Dabei lägen die Vorteile auf der Hand: Man lerne mehr über die Abläufe, darüber, sie an den Kundenbedürfnissen auszurichten, undkönne den Weg für die Digitalisierung bereiten. Das Prozessdesign sei wie ein Fahrplan, sagt Dragoun: „Er macht verständlich, was Mitarbeiter zu tun haben. Denn allein aus der Bestandsaufnahme werden sie oft nicht schlau.“ Bei PMCC lernt man in drei aufbauenden Seminaren die Gestaltung von Prozessdesign.

Vor allem für die Mitarbeiter sei Prozessdesign ein wertvolles Werkzeug. „Ihre Arbeitsmotivation steigt durch die Klarheit darüber, warum Prozesse losgetreten werden. Die Mitarbeiter fühlen sich eingebunden, und die Arbeit macht mehr Spaß“, sagt Thomas Kayer, Geschäftsführer des Teamentwicklungsunternehmens Groundwork. Dessen Weiterbildungsangebot zur dynamisch-analytischen Teamentwicklung vermittelt, wie man Menschen in Prozessen begleiten und einbinden kann. Besonders wichtig seien spezielle Kenntnisse für Start-ups. „Sie sind sich oft nicht bewusst, dass ab einer Zahl von fünf bis sieben Mitarbeitern die Performance sinken kann. Dem gilt es vorzubeugen.“ Die Ausbildung ist modular aufgebaut, besteht aus Teamentwicklungsworkshops, Coachings, Mediation und Konfliktbearbeitung. Die 14 Ausbildungstage sind auf fünf Kursblöcke aufgeteilt.

Sehr nahe an der Praxis angelegt ist das Prozessdesign-Training von Gemba. An zwei Tagen werden die theoretischen Grundlagen vermittelt, danach gehen die Teilnehmenden in eine acht- bis zwölfwöchige Umsetzungsphase. In den ersten beiden Tagen beschäftigen sie sich in diesem Zusammenhang mit Grundlagen wie Vuka (volatile, unsichere, komplexe und ambivalente Rahmenbedingungen) und anderen komplexen Systemen, aber auch mit der Wechselwirkung zwischen Menschen und Prozessen. In der Umsetzungsphase identifizieren die Teilnehmenden einen zu verbessernden Prozess in ihrem Unternehmen. Danach folgt eine Analyse des Prozesses mit den Beteiligten. Zum Abschluss sollen konkrete Verbesserungsmaßnahmen definiert und umgesetzt werden.

Mittel für eigene Initiativen

„Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Menschen Prozesse aus eigenem Antrieb heraus optimieren und Verbesserungspotenziale heben können. Was sie dazu brauchen, sind einfach anwendbare Methoden aus dem Prozessdesign und die Bereitschaft, die Perspektive zu wechseln“, sagt Christa Groß, Expertin für Prozessoptimierung bei Gemba.

Web:

www.gembaaustria.at

www.pmcc-consulting.com

www.lerchertrain.at

https://groundwork.team



("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2022)